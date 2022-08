Recorte do “iPhone 14 Pro” poderá ser preenchido por software

Em uma foto vazada de uma suposta caixa do ”iPhone 14 Pro”, como mostramos ontem, vemos um novo tipo de recorte na tela (para a câmera e os sensores) preenchido. Até então, a interpretação vigente era de que esse rumor contrariava as especulações já feitas, devendo ser visto com ceticismo. O próprio leaker que compartilhou a foto disse que não acreditava que seria verdade.

Publicidade

Hoje, porém, uma fonte anônima revelou ao MacRumors mais detalhes sobre isso, corroborando o rumor iniciado ontem. Segundo a informação, o display em si de fato terá o recorte separado, mas o software esconderia a divisão, desligando os pixels. Assim, visualmente teríamos uma única “pílula” preenchida.

A escolha da Apple, dessa forma, seria no sentido de tornar o visual mais harmônico. Mais do que isso, de acordo com a fonte, essa área preta também vai interagir com o sistema. Por exemplo, ela poderá ficar maior ou menor para caber em diferentes áreas do software, bem como ao receber certos tipos de notificações.

O próprio MacRumors afirmou que a informação não é verificada, o que mantém as dúvidas suscitadas com o rumor anteriormente. Ainda assim, segundo o veículo, foram vistas discussões em redes sociais chinesas vindas de funcionários da Foxconn (principal fábrica de iPhones) dando força à especulação.

De qualquer forma, descobriremos as respostas no próximo dia 7, na semana que vem, quando os novos iPhones e outros produtos deverão ser lançados. Fique ligado para a cobertura completa aqui no MacMagazine. 😉