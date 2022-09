Rumor: “iPhone 14 Pro” terá indicador de privacidade no recorte

Indo de encontro com o que costuma acontecer nos anos anteriores — quando a maioria das novidades referentes aos novos iPhones costuma sair bem antes do lançamento dos aparelhos —, um rumor relevante sobre a futura geração do smartphone veio à tona agora, a uma semana do evento.

Trata-se do rumor o qual indica que o duplo recorte dos “iPhones 14 Pro”, que muito provavelmente estará presente no lugar do atual notch, será transformado em um recorte único com a ajuda de software — ou seja, o iOS “apagaria” os pixels presentes entre os dois “buracos na tela e daria um aspecto único a eles.

O rumor, corroborado pelo famoso jornalista Mark Gurman, deixou muita gente com uma pergunta na ponta da língua: por que a Apple projetou um recorte duplo para simplesmente juntá-lo via software? Não seria mais fácil acoplar a câmera e os sensores do Face ID em um único recorte originalmente?

Bem, o 9to5Mac trouxe a provável resposta para esse questionamento. Ao que tudo indica, o espaço entre os dois furos não será “morto”, como achávamos. Ele servirá para mostrar os indicadores de uso da câmera e do microfone, os quais são atualmente exibidos na barra de status e não têm tanto destaque visualmente.

Com a mudança, além de ficarem mais centralizados (não totalmente no centro, mas ainda assim numa posição melhor) ao lado da câmera e em um fundo necessariamente escuro, os indicadores poderão ser exibidos ao mesmo tempo — atualmente, apenas o indicador verde (da câmera) é mostrando quando ela e o microfone (de indicador laranja) estão sendo usados simultaneamente.

Ainda segundo a publicação, a Apple também está preparando um redesenho para o app Câmera. Os botões para flash e Live Photo seriam levados para o local da barra de status, enquanto os tradicionais controles (como os de tamanho, de timer e de filtros) iriam para a parte superior, dando mais espaço útil para a imagem gerada pela câmera em si.

