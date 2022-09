ViraTexto transforma áudios do WhatsApp em texto

Se você é usuário do Telegram, sabe que há muito tempo existem bots capazes de transcrever para texto conteúdos originalmente enviado como áudios. Trata-se de algo tão útil que o próprio mensageiro adicionou recentemente como recurso nativo para usuários que assinarem sua versão paga.

Publicidade

Mesmo tendo investido em um grande número de novidades nos últimos meses, o WhatsApp ainda não conta com um recurso semelhante, embora soluções de terceiros se proponham a realizar esse trabalho — como é o caso do ViraTexto.

Trata-se de um chatbot criado pela Take Blip que promete converter o que é falado via áudio no mensageiro da Meta para texto — tudo de forma gratuita e sem a necessidade de se instalar um aplicativo à parte.

Embora útil, o bot não funciona diretamente nos chats individuais, sendo necessário adicionar o número (31) 97228-0540 como contato e encaminhar a mensagem de áudio que se deseja converter para a conta em questão.

Feito isso, o bot iniciará o processo de transcrição e devolverá para o usuário o conteúdo do áudio enviado — que pode ser de até quatro minutos — em formato de texto. É uma solução que aumenta, inclusive, as opções de acessibilidade do software.

Publicidade

A Take Blip informou ao Tecnoblog que a conversão se dá de forma automática, de modo que nenhum ser humano precisa ouvir os áudios durante a transcrição. Ainda segundo eles, os dados também são criptografados, tratados de forma sigilosa e armazenados com segurança.

No primeiro contato com o bot, inclusive, você deve concordar com os termos de uso, bem como permitir (ou não) que os áudios enviados sejam usados para melhorar a eficiência da automatização das transcrições.