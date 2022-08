WhatsApp testa função de chat com você mesmo

Sabe aquele grupo que muitas pessoas têm só com elas mesmas para enviar arquivos e informações aleatórias? O WhatsApp está desenvolvendo uma função que basicamente tornará nativa essa iniciativa de usar o mensageiro para guardar dados pessoais.

Publicidade

De acordo com o WABetaInfo, um novo recurso que consiste em uma conversa do usuário com ele mesmo está no momento em desenvolvimento por parte do aplicativo. Apesar de ainda sequer estar disponível para testadores beta, o site conseguiu acesso, demonstrando como ela aparecerá na imagem abaixo:

O chat terá o nome de ”Você” e estará disponível junto aos dos demais contatos. Atualmente, ao começar uma conversa com o seu próprio número de telefone, ela só fica disponível no aparelho em que foi iniciada, não aparecendo nos demais dispositivos caso a conta esteja usando a função de múltiplos aparelhos.

Com o novo recurso, essa dificuldade será resolvida, tendo em vista que o chat aparecerá em todos os dispositivos nos quais a conta estiver conectada. Apesar de a captura de tela ter sido tirada no WhatsApp Desktop, a novidade também deverá chegar aos aplicativos móveis do mensageiro.

Publicidade

E, com isso, o WhatsApp deverá manter a sua tradição de lançar recursos ”novos” que os concorrentes já têm há algum tempo. O Telegram, por exemplo, já conta com um chat de “Mensagens Salvas” que permite salvar informações e mandar mensagens para si mesmo. De todo modo, é interessante ver a utilidade se expandindo.

Vale ressaltar que não há data prevista para a liberação da função — o que deverá demorar um pouco, pois ela ainda está na fase de desenvolvimento.