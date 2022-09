XProtect agora é capaz de procurar por malwares no macOS

Muita gente não sabe, mas assim como o Windows, o macOS também conta com um sistema de segurança próprio contra malwares — embora ele não apareça no sistema como um aplicativo dedicado. Estamos falando do XProtect que, como notado pelo The Eclectic Light Company, parece ter sido alterado nos últimos meses para identificar ameaças de forma bem mais ativa.

Mais especificamente, segundo o blog, a Apple estreou junto à versão 12.3 do macOS Monterey, lançada em março, um novo código executável chamado XProtect.app. Esse recurso, também identificado como XProtect Remediator, parece ter substituído outra ferramenta de segurança clássica do sistema, o Malware Removal Tool (MRT).

Até então, o XProtect, como era explicado pela própria Apple, atuava apenas quando um malware era identificado pelo sistema, colocando-o numa espécie de quarentena. O MRT, por sua vez, era responsável por procurar ativamente por essas ameaças — geralmente quando computador era iniciado.

Agora, além de lidar com possíveis malwares, o XProtect também parece ter assumido a função de identificá-los, realizando, inclusive, varreduras bem mais frequentes. A própria Apple, vale notar, excluiu todas as menções ao MRT dos seus documentos de segurança.

Ainda de acordo com o blog, o XProtect faz pelo menos uma varredura por dia em momentos de “baixa atividade do usuário”, mas que isso pode variar dependendo do caso. Essa novidade, entretanto, parece ser exclusiva de máquinas equipadas com o macOS Catalina ou mais recente.

Dessa forma, se você ainda usa uma versão mais antiga do macOS, talvez seja uma boa ideia considerar um upgrade ou, alternativamente, optar por um software de segurança feito por terceiros.

