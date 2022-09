Apple poderá usar displays OLED híbridos em futuros iPads

A saga da implementação de displays OLED em iPads continua — e a informação mais recente dá conta de que a Apple poderá adotar um tipo de tecnologia híbrida indicada para telas com mais de 10 polegadas.

De acordo com uma nova matéria do The Elec, tanto a Samsung Display quanto a LG Display estão desenvolvendo um substrato de vidro ultrafino para uso em displays OLED híbridos — e, segundo a reportagem, é esperado que a Apple use essas telas já no primeiro iPad com tela OLED.

Mais precisamente, tais displays OLED híbridos usam uma combinação de camadas rígidas e um encapsulamento de película fina flexível — aproveitando elementos de ambas as tecnologias, como o nome sugere.

O problema com os atuais displays OLED flexíveis — usados em smartphones — é que partes da tela podem parecer “amassadas” em telas maiores. Essa característica não é perceptível em telas menores, mas é definitivamente amplificada em dispositivos na faixa de 10″ a 20″.

O The Elec, no entanto, aponta que a Apple ainda poderá optar por displays OLED flexíveis em iPads se o “problema” supracitado puder ser resolvido — mas, pelo menos por enquanto, o componente híbrido pode ser uma opção mais viável.

