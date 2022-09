Apple TV+: elenco de “The Big Cigar” ganha mais 5 nomes

A vindoura minissérie “The Big Cigar”, do Apple TV+, acabou de ganhar não apenas um, mas cinco novos nomes para seu elenco de uma única vez, conforme noticiou o Deadline.

Entraram para a produção Jaime Ray Newman (“Dopesick”), Noah Emmerich (“Dark Winds”), John Doman (“City on a Hill”), Chris Brochu (“Zero Contact”) e o novato Breton Edwards Allen. De acordo com as informações, todas eles atuarão como personagens recorrentes.

A minissérie de seis episódios é baseada em um artigo escrito por Joshuah Bearman (“Argo”) sobre Huey P. Newton (André Holland), revolucionário líder do Partido dos Panteras Negras. Na trama, Newton, que está sendo perseguido pelo FBI, articula um plano para fugir dos Estados Unidos e ir para Cuba com o seu melhor amigo, o produtor Bert Schneider (Alessandro Nivola).

Ainda segundo o veículo, Emmerich será Stanley, irmão de Schneider, enquanto Doman interpretará Aba, pai do personagem. Brochu será Dennis Hopper, cocriador, diretor e produtor do clássico “Sem Destino”, enquanto Allen assumirá o papel de Eldridge Cleaver, líder do Partido dos Panteras Negras. Newman, por fim, será o personagem Roz Torrance.

Jim Hecht escreveu o primeiro episódio da minissérie ao lado de Don Cheadle, que também dirigiu e produziu os dois primeiros. Janine Sherman Barrois (“Claws”) foi escalada como showrunner, enquanto Bearman, Joshua Davis e Arthur Spector (“Little America”) aparecem como produtores executivos.

A minissérie é mais uma parceria da Apple Studios com a Warner Bros., união responsável pelo sucesso da comédia “Ted Lasso”.

