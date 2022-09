E já tem unboxing de clones do “iPhone 14 Pro Max” sendo feito

O mundo dos clones é realmente implacável: às vésperas do lançamento dos novos iPhones, já estão surgindo as primeiras imitações dos dispositivos — e até as embalagens estão tentando captar a sensação do produto real!

No vídeo abaixo, do Amazing Unboxing, é possível ver que os clones do “iPhone 14 Pro Max” têm o suposto novo design do recorte frontal — exceto que, quando ligado, o sistema não preenche o espaço entre os recortes, como vem sendo esperado. Por fora, as diferenças na construção e na qualidade dos materiais também são visíveis, além de as molduras serem bem grandes, principalmente na parte inferior.

Embora o dispositivo pareça estar rodando o iOS, ele está, na verdade, executando o Android. Os falsificadores costumam aplicar temas que simulam o sistema de iPhones com um bom launcher; no entanto, ele nunca replicará a verdadeira experiência do iOS (como é possível notar durante a navegação e na abertura de alguns apps), podendo trazer até mesmo algumas limitações.

Esses dispositivos, vale notar, geralmente têm informações de hardware falsas, os componentes internos são frágeis e não há controle de qualidade. Além disso, eles não costumam receber atualizações e podem usar aplicativos ocultos para roubar seus dados.

