★ O melhor conversor de vídeo em 2022 [review detalhado]

O Wondershare UniConverter é considerado o melhor conversor de vídeo de 2022. A ferramenta permite transferir arquivos de mídia, criar, editar e converter vídeos, além de gravar DVDs. Saiba mais sobre o software e como utilizá-lo no tratamento dos arquivos.

Uma das principais vantagens do Wondershare UniConverter é a interface facilitada, bem como a qualidade dos arquivos gerados. Ele também se destaca pela velocidade de conversão, calculada em 30 vezes mais rápida se comparada a outras ferramentas.

Além de não comprometer a qualidade dos vídeos após a conversão, o UniConverter pode ser usado na gravação de clipes de áudio e vídeo sem gravadores adicionais.

Saiba por que este é considerado o melhor conversor de vídeo e conheça suas funcionalidades para baixar vídeos da internet, comprimir vídeos, converter vídeos e muito mais.

O que é UniConverter?

O UniConverter, anteriormente chamado de Wondershare Video Converter Ultimate, é um software usado para converter, editar e comprimir vídeos. Porém, essas são suas funções mais básicas, uma vez que permite também baixar e gravar vídeos sem perder a qualidade.

O aplicativo é usado também para gravações de DVDs, salvar listas de reprodução da internet, entre outros pontos. Com mais de 1.000 formatos e dispositivos, o UniConverter tem velocidade de processamento 30 vezes mais rápida que outros conversores de vídeo.

A interface do UniConverter é tão simples que permite seu uso por editores iniciantes e experientes. Ou seja, qualquer usuário pode transferir, gravar, editar, compactar e baixar vídeos, bem como gravar CDs em formato DVD e Blu-ray.

Ainda que seja instalado no computador, o software viabiliza a transferência dos vídeos baixados da internet para o celular.

Ou seja, estamos falando de uma ferramenta com uso praticamente ilimitado.

Quais são os principais recursos do UniConverter?

Os recursos do Wondershare UniConverter são infinitos e, além de tudo já mencionado acima, permite editar, mesclar e cortar clipes, adicionar legendas e personalizar com marca d’água. Os arquivos podem ser salvos em formatos como JPG, WMV, FLV, MPG e MP4.

Veja com mais detalhes quais são os principais recursos do UniConverter.

Baixar vídeos grátis da internet

Um dos recursos mais utilizados do UniConverter é baixar vídeos de vários sites e de forma gratuita. Isso inclui tanto vídeos individuais quanto suas playlists e listas de reprodução do seu programa de vídeos.

Ou seja, você pode baixar os seus vídeos e as suas listas favoritas do seu principal site de vídeos e streaming de maneira simples com o programa.

Ademais, o aplicativo permite que o download seja feito em vários lotes do seu site de vídeo para MP3, isto é, em formato de música, sempre em alta velocidade.

No processo, ainda é possível baixar legendas, o que deixa seus recursos ainda mais completos.

Converter vídeos

Já falamos do quanto converter vídeo pelo UniConverter é rápido? Sim, mas não custa reforçar! 30 vezes mais rápido do que outros conversores e não reduz a qualidade dos seus vídeos após o processo de conversão.

O UniConverter possui um gravador de vídeo integrado para gravar vídeos online do Hulu, do Showmax, da Netflix e de outros serviços de streaming.

O software grava ainda chamadas do Skype para reprodução, cria vídeo-tutoriais ou captura imagens.

Veja que a interface é simples e você deve seguir apenas as instruções da tela, sem precisar de conhecimentos avançados para isso.

Edição de vídeos

Com o UniConverter, você pode importar vídeos para os aplicativos de edição, como Windows Movie Maker, Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro, além do próprio software para gravar vídeos e áudio.

As funcionalidades permitem que o usuário crie GIFs, grave CDs e DVDs — neste caso, em diferentes formatos como WMV, MPG e MP4.

Reproduzir vídeos

Os vídeos editados ou baixados podem ser facilmente reproduzidos, por exemplo, no Windows Media Player por meio do UniConverter.

Isso porque é possível convertê-los em formatos otimizados para players de mídia móveis, seja para macOS ou Windows.

Funções de IA

Sabe aqueles ruídos chatos que estragam completamente a qualidade do vídeo? As funcionalidades do UniConverter usam inteligência artificial para removê-los.

Não só isso! Com o software, você pode:

Limpar gravações de áudio e vídeo com ruídos, adequado para pós-processamento de arquivos, como gravação de reuniões, edição de vídeo e áudio de podcasts;

Remover os vocais de qualquer música.

Para tirar ruídos de fundo (por exemplo, vento, chuva e tráfego), basta importar a gravação para o removedor de ruído e apagá-los.

A funcionalidade, além de reduzir os diferentes tipos de ruído, suporta os formatos de áudio/vídeo e processamento em lote.

Para entender melhor, fizemos um passo a passo simples de como baixar os vídeos gratuitamente da internet usando o UniConverter.

Como baixar vídeos grátis?

Para baixar vídeos de vários sites, como Hulu, Vimeo, entre outros, basta usar o downloader integrado no software Wondershare UniConverter. Confira o passo a passo:

Inicie o Wondershare UniConverter e escolha o Downloader. Em seguida, instale e execute no computador. Note que os recursos suportados serão listados no lado esquerdo e você deverá escolher a opção Downloader. Vá ao vídeo desejado e copie a URL. Após copiar, volte ao Wondershare Downloader e clique no sinal para colar o link automaticamente ou arraste e solte a URL na interface. Veja que uma janela de diálogo será aberta. Nela, você deverá selecionar a próxima ação — download do vídeo, miniatura do link ou áudio. Selecione também as opções que se fizerem necessárias e clique em Download.

Depois que o software analisar o link, o download começará. Você poderá acompanhar o progresso pela barra do status, inclusive quanto tempo faltará para finalizar.

Se precisar pausar o download, você poderá fazê-lo e retornar quando possível. Outra função permitida é baixar arquivos múltiplos. Neste caso, é só pausar tudo e seguir posteriormente, caso precise interromper o processo.

Quando o download terminar, os vídeos estarão disponíveis na pasta de arquivos do seu computador. Porém, você também poderá acessá-los no próprio software, na guia Concluído.

Softwares como o Wondershare UniConverter 14 são as melhores opções para baixar e converter vídeos. Contudo, é uma ferramenta paga e nem sempre o orçamento permite esse tipo de investimento.

Caso não seja necessário gerar um arquivo de alta qualidade ou trabalhar no material, você tem como baixar vídeos grátis.

Alguns utilitários gratuitos, tanto aplicativos quanto sites, permitem que você faça o download sem pagar nada por isso.

Entretanto, as funcionalidades serão bem básicas, limitadas apenas a baixar o vídeo nos formatos MP3 ou MP4, conforme sua necessidade. Aqui vão algumas dicas de como salvar suas músicas do Sporify em MP3.

Além de permitir todas essas funcionalidades acima, você pode comprimir e converter seus vídeos usando o app.

Abaixo, você pode verificar um tutorial simples para ver que não precisa de conhecimentos técnicos ou avançados para isso.

Como comprimir e converter vídeo com passos simples?

Entre suas inúmeras funções, a compressão de vídeos é algo bem vantajoso. Para comprimir vídeos, o UniConverter tem recursos que redimensionam e reduzem os arquivos.

Basta que o usuário escolha a compactação automática ou selecione o tamanho do arquivo, além de outros parâmetros.

O passo a passo é o seguinte:

Escolha o recurso “Compressor de Vídeo” assim que acessar o UniConverter (terceira opção da lista).

Clique em “+” para buscar e carregar o vídeo que vai compactar. Neste ponto, dá para adicionar uma pasta inteira. Nas configurações, selecione o tamanho e a qualidade do arquivo para adequar a taxa de bits. Veja na imagem abaixo que você pode selecionar todos os itens necessários para garantir a melhor compressão de vídeo. Quando terminar, clique em “OK”. Selecione a guia “Saída” para escolher onde quer salvar o arquivo e acione “Compactar” para iniciar o processo.

Você também pode compactar os arquivos pela seção “Conversor de Vídeo”.

Ao selecionar o formato de destino nas conversões de lote, o sistema permite alterar as configurações, assim como escolher a qualidade do arquivo, as taxas de quadros e os bits. Assim, o usuário personaliza seu formato e o aplica para os arquivos selecionados.

Conclusão

Diante de tudo que falamos até aqui, concluímos que o Wondershare UniConverter é uma ferramenta popular e eficaz que permite converter vídeos para qualquer formato.

O software suporta, por exemplo, os recentes codecs compatíveis com 4K, como H.265, com formatos HD e codec herdados.

Ele ainda permite converter vídeos para uso em dispositivos móveis conhecidos e fones de ouvido de realidade virtual.

O mais interessante é que o programa é bem intuitivo e não exige grandes conhecimentos técnicos ou avançados de tecnologia. Você vai seguindo as instruções da tela e consegue fazer a conversão ou a compressão em poucos passos.

O aplicativo também edita e corta vídeos, adiciona legendas codificadas no processo de conversão e aplica filtros. Tudo isso com uma interface simples e limpa, aliada a uma infinidade de recursos.

Sendo assim, é uma ótima opção tanto para quem está iniciando quanto para quem possui conhecimento, mas busca funções avançadas para bons vídeos.