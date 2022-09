Piloto ameaça cancelar voo após envio de nudes por AirDrop

Um piloto da Southwest Airlines, uma das maiores linhas aéreas dos Estados Unidos, ameaçou cancelar um voo para Cabo San Lucas (no México) após múltiplos passageiros receberem fotos de partes íntimas (popularmente conhecidas como nudes) em seus iPhones por meio do AirDrop — prática conhecida como cyberflashing.

Ao se comunicar diretamente com os passageiros, o piloto disse que teria que envolver a segurança do aeroporto e que as férias de todos seriam “arruinadas” caso o frenesi de nudes não terminasse. Depois disso, a situação foi controlada.

O alerta do piloto foi gravado por um dos passageiros e já conquistou mais de 2,2 milhões de visualizações no TikTok.

Em resposta à ocorrência, a Southwest Airlines declarou: “A segurança, a proteção e o bem-estar de clientes e funcionários é a maior prioridade da equipe da Southwest em todos os momentos. Quando informados de um problema em potencial, nossos funcionários abordam qualquer questão para apoiar o conforto daqueles que viajam conosco.”

O cyberflashing, vale notar, é um crime em vários estados americanos e também está em vias de ser criminalizado no Reino Unido.

Que coisa, hein?!

via AppleInsider