Samsung alfineta “iPhone 14” em novo comercial

Mais uma vez a Samsung resolveu dar aquela alfinetada básica na Apple em um comercial. Desta vez, a empresa aproveitou o hype em torno do lançamento do “iPhone 14” — que acontecerá no próximo dia 7 — para destacar recursos dos seus smartphones não presentes nos da Maçã.

Publicidade

Em vídeo dominado por um fundo preto, o narrador do comercial começa conclamando os espectadores a se prepararem para o lançamento da Apple; no centro da imagem, surge o que parece ser a silhueta de um iPhone, que é mostrado sem muitos detalhes.

Depois, são exibidos alguns closes dos mais recentes smartphones topos-de-linha lançados pela Samsung (o Galaxy S22 Ultra e o Z Flip4), com a empresa destacando um mundo em que cabeças estão em transformação, mas “nenhum em sua direção”.

[Um mundo] onde a câmera com melhor resolução em um smartphone estará no bolso de outra pessoa e aquela foto épica da Lua que está ganhando todos os likes não será sua, porque esta inovação não está chegando em breve a um iPhone perto de você. Ela já está aqui, no Galaxy.

No fim do vídeo, o iPhone é “transformado” em uma moldura repleta de estrelas bastante semelhantes às utilizadas pela Apple no material de divulgação do evento de lançamento dos novos iPhones. Há uma explosão e, então, elas simplesmente se dispersam.

Vale recordar que, caso alguns rumores estejam corretos, a Samsung não poderá utilizar a sua peça publicitária por muito tempo. Isso porque o “iPhone 14 Pro” deverá ganhar bons incrementos em termos de câmera, como uma sensores de 48 megapixels e filmagens em 8K.

O que acharam?

via MacRumors