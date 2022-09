Telegram é usado por 65% dos brasileiros; WhatsApp, por 99%

A passos curtos, o Telegram vai se expandindo no Brasil. Apesar da óbvia dominância do WhatsApp em território tupiniquim, a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box revelou dados interessantes sobre o uso dos mensageiros no país. Foram entrevistadas 2.073 pessoas com mais de 16 anos no mês de julho para a obtenção dos dados.

De acordo com o Mobile Time, o Telegram está presente em 65% dos smartphones do país, aproximando-se do Messenger, que registrou 70%. O aplicativo é mais popular entre pessoas de 16 a 29 anos, bem como nas classes A e B. Também há mais homens (67%) do que mulheres (63%) usando o app. O que se chama de engajamento — número de usuários que abrem o app todo dia — também aumentou em relação a fevereiro: de 25% para 28%.

Além disso, a pesquisa constatou que 5% dos usuários brasileiros são assinantes do Telegram Premium, serviço que custa R$24 mensais e libera mais recursos. Enquanto isso, 9% pretendem assinar no futuro. 86% dos entrevistados, porém, não planejam fazê-lo, mostrando a baixa adesão do serviço no Brasil.

Ainda sobre o WhatsApp, o gráfico acima mostra que não é exagero falar que ”quase todo mundo” usa o mensageiro, tendo em vista a proporção de 99% de brasileiros que o utilizam. O engajamento também não fica para trás: são 88%, um aumento em relação aos 85% de fevereiro.

A investigação também obteve dados relacionados a uma possível assinatura futura do WhatsApp. Segundo a pesquisa, 43% dos usuários brasileiros pagariam por um serviço assim, enquanto o restante afirmou que não. A maioria daqueles que assinariam (24%) informou que pagaria até R$4 por mês; 12% pagariam até R$5; 5% até R$20 e 2% até R$50.

Os dados são muito interessantes e mostram tanto a dominância quase totalitária do WhatsApp, mas também que a concorrência está correndo atrás para fazer frente ao gigante da troca de mensagens. Vale ressaltar que a pesquisa refere-se ao cenário brasileiro, mostrando as particularidades do nosso mercado de apps de mensagem.