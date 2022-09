Versão 2.0 do USB4 terá velocidade de transferência de 80Gbps

Em 2019, nós falamos sobre a chegada do USB4, o qual aprimorou o protocolo e trouxe boas melhorias. Agora, o USB Promoter Group, composto por Apple, Microsoft, Intel, HP, STM e outras, anunciou a atualização da tecnologia, que terá o dobro da velocidade da geração anterior.

O padrão USB4 versão 2.0 suportará operações de até 80Gbps — com cabos passivos USB-C de 40Gbps e cabos ativos de 80Gbps.

As especificações do USB-C e do USB Power Delivery serão atualizadas para aprimorar o desempenho de dados. Essas atualizações permitirão o encapsulamento de dados USB 3.2 excedendo 20Gbps e farão com que sejam suportadas as versões mais recentes do DisplayPort e do PCIe, a fim de aproveitar melhor o aumento disponível de banda.

Como esperado, a versão 2.0 terá compatibilidade retroativa com as anteriores, a saber: USB4 versão 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3.

As modificações, de acordo com o grupo, deverão ser publicadas antes do evento para desenvolvedores USB DevDays, que está planejado para novembro. Até lá, o grupo se empenhará para incentivar desenvolvedores a incluir em seus produtos e cabos certificados a nova versão do padrão USB4, para usufruírem dos 80Gbps.

via MacRumors