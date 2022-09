Withings lança nova balança que mede até a saúde dos nervos

A Withings, empresa do ramo de eletrônicos direcionados à saúde, lançou uma nova balança inteligente, a Body Comp. Assim como o modelo lançado no início do ano, o novo produto traz uma série de sensores que permitem medir vários dados corporais além do peso. Também foi anunciado o Health Plus, um serviço por assinatura que usa as estatísticas do usuário para sugerir planos de treinos e alimentação.

Como novidade, a balança agora é capaz de medir a saúde de artérias e nervos, informando dados detalhados no aplicativo Health Mate. Assim como modelos anteriores, o dispositivo consegue identificar quanto de músculo, gordura, ossos e água uma pessoa contém em seu corpo, disponibilizando as porcentagens de cada um no app.

A partir do que é detectado, são criadas estatísticas, como a de idade vascular, calculada considerando a saúde dos vasos sanguíneos e velocidade do pulso. Além disso, também é possível saber o quanto de gordura visceral — que pode se acumular em órgãos — alguém tem, bem como a saúde dos nervos, medida com as glândulas sudoríparas dos pés.

Com todos esses dados — e com certeza querendo surfar na onda das assinaturas — a Withings está lançando um serviço, o Health Plus, que só está disponível, até então, com a Body Comp. Ao comprar uma balança, o usuário ganha um ano de assinatura, que custará US$80 (cerca de R$400) por ano, segundo o The Verge.

O serviço promete auxiliar na realização de exercícios, diminuição do estresse e na saúde em geral — tanto com os dados coletados pela balança, quanto com informações externas que podem ser fornecidas pelo usuário, como alimentação e sono. Com isso, o app dá sugestões, planejamentos diários, treinos, entre outras facilidades.

A Body Comp custa US$210 (cerca de R$1.100) e estará disponível a partir do dia 4 de outubro nos Estados Unidos.

via Engadget