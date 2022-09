26% dos americanos comprariam um carro da Apple

O suposto “Apple Car”, um futuro carro produzido pela Maçã, é um projeto que ultimamente está trazendo mais problemas do que soluções para a empresa. Ao ver notícias sobre as saídas de executivos e demais questões, podemos nos perguntar por que a Maçã estaria insistindo tanto nessa ideia.

Publicidade

Uma pesquisa da consultoria Strategic Vision pode ser a resposta que estávamos buscando. Segundo os dados coletados nos Estados Unidos, 26% dos consumidores de automóveis do país ”definitivamente consideram” comprar um carro fabricado pela Apple. O número pode não impressionar, mas ele coloca a empresa em terceiro lugar entre as 45 pesquisadas.

As duas primeiras foram a Toyota, com 38% de consideração, e a Honda, com 32% — duas gigantes do setor automobilístico. A diferença da Apple para a segunda é de apenas 6 pontos percentuais, por exemplo. O mais incrível é que a Maçã conseguiu ficar na frente de grandes empresas do ramo, como a Ford (21%) e a Tesla (20%).

A Apple também conseguiu a maior combinação de características positivas, levando em conta a consideração futura (expressa acima) e a impressão de qualidade. Além da imagem bastante positiva que as pessoas têm dos atuais produtos da empresa, a apresentação da nova versão do CarPlay também deve ter contribuído para o resultado.

De acordo com Christopher Chaney, vice-presidente sênior da Strategic Vision, esse é um sinal de que as empresas do ramo precisam se preparar para a competição futura da Apple, caso contrário serão pegas de surpresa. Dessa forma, vemos como um produto que sequer foi lançado ainda já está movimentando o mercado.

Publicidade

A única posição mais frágil da Apple na pesquisa refere-se ao fato de que 34% dos pesquisados afirmaram ainda não saberem o suficiente sobre o(s) carro(s) da empresa — o que é bastante natural, considerando que ele(s) não existe(m) ainda. Assim, vemos como os dados são apenas um grande potencial, mas que dependerão de como (e se) o ”Apple Car” será construído para atrair o público.

via Bloomberg