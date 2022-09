Apple Developer Academy PUC-PR abre inscrições para 2023-24

Atenção, aspirantes a programadores! Estão abertas as inscrições para a turma de 2023-24 da Apple Developer Academy na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). E, assim como em edições anteriores do programa, estudantes de graduação de qualquer instituição do estado poderão participar.

A Apple Developer Academy, para quem não sabe, é uma iniciativa da Maçã em parceria com universidades de todo o mundo criada para estimular a formação de novos desenvolvedores e designers de aplicativos. Durante o curso, os estudantes são encorajados a criar apps que solucionem algum desafio da vida real.

O curso tem duração total de dois anos e será ministrado de forma presencial no campus da PUC-PR, na cidade de Curitiba. Não é necessário já ser aluno da instituição nem ter conhecimento prévio de programação, embora isso com certeza vá lhe ajudar durante o processo seletivo.

Ao todo, são 50 vagas divididas em turmas para os períodos da manhã e da tarde. As aulas acontecerão das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h; a carga horária semanal é de 20 horas.

Os estudantes terão direito a uma bolsa de estágio de R$1.250 e licenças anuais de softwares, assinaturas de serviços e ferramentas para o desenvolvimento de apps. O programa também fornecerá iPhones e MacBooks para a realização das atividades.

Confira o cronograma do processo seletivo a seguir:

Inscrições (online): até 2 de outubro de 2022

Prova: 8 de outubro de 2022 (design) e de 3 a 14 de outubro de 2022 (programação)

(design) e de (programação) Hackathon: 22 e 23 de outubro de 2022

Entrevistas: entre 24 de outubro e 15 de novembro de 2022

Resultado final: 18 de novembro de 2022

Matrícula: 9 de dezembro de 2022

Início das aulas: janeiro de 2023

Para mais informações sobre o programa, basta acessar essa página. Boa sorte! 😃