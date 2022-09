Apple faz acordo com o desenvolvedor Kosta Eleftheriou

Uma das pessoas que mais deu dor de cabeça para a Apple nos últimos meses foi o desenvolvedor Kosta Eleftheriou. Além de expor inúmeros casos de abusos promovidos por proprietários de aplicativos da App Store, ele chegou a processar a Maçã por monopólio.

Agora, mais de um ano e meio após o início do processo — com um sinal verde para seu prosseguimento dado no início de 2022 —, as duas partes chegaram a um acordo. E, ao que tudo indica, colocaram um ponto final na ação judicial.

A notícia foi dada pelo TechCrunch, o qual informou que tanto a Apple quanto Eleftheriou participaram de audiências com um juiz e optaram por anular o processo. Ainda não se sabe, no entanto, quais os termos do acordo, mas é de se imaginar que eles não foram de todo favoráveis à Maçã.

Criador do teclado FlickType (para Apple Watch), o desenvolvedor acusou a Apple de explorar seu controle sobre aplicativos do iOS “para fazer bilhões de dólares em lucros às custas de pequenos desenvolvedores de aplicativos e consumidores”.

Ele alegou que a Maçã chegou a abordá-lo na tentativa de adquirir o FlickType. Depois que o acordo não foi fechado, ele recebeu uma mensagem dizendo que o FlickType seria removido por violar as diretrizes da App Store.

Porém, depois que o FlickType foi devidamente aprovado de volta à App Store, começou a ser alvo de clones que “impactaram suas vendas e avaliações” na loja. Sem muita qualidade e com péssima usabilidade, tais aplicativos na App Store contradiriam a versão da Apple de que o FlickType oferecia uma “experiência ruim pro usuário” — o que teria dado mais um ponto para o argumento do desenvolvedor.

Depois de tanta história, basta aguardarmos para ver se as aparições de Eleftheriou de fato acabam por aqui ou se ainda o veremos reclamando (com bons argumentos) da Maçã.