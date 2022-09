Base instalada de iPhones ultrapassa a de Androids nos EUA

No trimestre passado, a Apple conseguiu o feito inédito de ter uma base ativada de iPhones maior do que a de smartphones Android nos Estados Unidos. Os dados, divulgados pelo Financial Times, são da Counterpoint Research.

Publicidade

Os números são baseados em smartphones em uso — que corresponde à “base instalada ativa”. Essa é uma categoria mais ampla e significativa do que o market share de vendas, o qual flutua de trimestre para trimestre de acordo com o número de aparelhos comercializados pelas empresas.

Assim, a base instalada ativa considera a retenção de usuários existentes e o número de novos clientes — sejam aqueles que adquirem um aparelho novo ou usado, já que em ambos os casos os dispositivos contarão na base instalada ativa.

Não é que estejamos vendo um grande ano em que a Apple aumenta sua participação de mercado em 10% ou 15%, mas há essa queima lenta em que eles discretamente conquistam mais participação a cada ano. —Ben Wood, analista da CCS Insight

Vale notar que os smartphones com Android começaram a ser vendidos em 2008, um ano após o lançamento do iPhone, e ultrapassaram a base instalada do iOS em 2010 nos EUA. Nos três anos anteriores, a Apple nunca esteve perto de abocanhar metade da base instalada ativa, já que o mercado americano era dominado por Nokia, Motorola, Windows e BlackBerry.

Publicidade

Atualmente, cerca de 150 outras marcas de smartphones usam o sistema operacional do Google — e a base instalada ativa é liderada por fabricantes como Samsung e Lenovo nos EUA.

Os sistemas operacionais são como as religiões — nunca [têm] mudanças significativas. Mas, nos últimos quatro anos, o fluxo foi consistentemente do Android para o iOS. Esse é um grande marco que pudemos ver replicado em outros países ricos em todo o mundo. —Jeff Fieldhack, diretor de pesquisa da Counterpoint

Globalmente, vale notar, a Apple ultrapassou a marca de 1 bilhão de iPhones ativos em 2020. No começo deste ano, a própria Maçã disse que possui mais de 1,8 bilhão de dispositivos (iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e Apple TVs) ativos globalmente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.