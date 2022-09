Captionista é um app para adicionar legendas a vídeos

Aplicativos como o Final Cut Pro e o Adobe Premiere são excelentes ferramentas para quem precisa editar vídeos de maneira profissional. Mas e para quem quer um aplicativo para fazer edições simples, como… adicionar textos/legendas a um vídeo?

É nessas horas que entram apps mais específicos, os quais, além de contarem com uma interface menos complexa e mais direcionada, também custam bem menos que os softwares profissionais supracitados.

É o caso do Captionista, aplicativo para iOS/iPadOS desenvolvido essencialmente para legendar vídeos — especialmente aqueles que serão publicados nas redes sociais.

Com o app, você mesmo digita o texto para adicioná-lo ao vídeo, que pode ser reproduzido mais lento durante a edição e também conta com controles para avançar ou retroceder.

O funcionamento do aplicativo é muito simples: enquanto assiste ao vídeo, você toca em determinada palavra para dividir o texto pré-digitado e cortá-lo exatamente na hora certa correspondente à fala.

Com belos fundos e fontes, os textos são alinhados e preenchidos com perfeição, com a fonte ganhando um tamanho automático para se tornar legível para a maioria das pessoas nas redes sociais.

O aplicativo é gratuito para ser usado com os temas e estilos padrões, mas há uma assinatura Pro que, além de retirar a marca d’água dos arquivos, ainda adiciona recursos avançados — como a possibilidade de personalizar o tamanho do texto, as fontes, sombras e cores.

No plano mensal, o app está saindo por R$25; você deverá pagar R$125 caso queira adquiri-lo por um ano.

via MacStories