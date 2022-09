“Causeway”, com Jennifer Lawrence, estreará em 4/11 no Apple TV+

Pouco depois de um mês do anúncio do filme, “Causeway” acabou de ganhar uma data de lançamento. Após estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto com outros três longas (também do Apple TV+), a produção chegará ao serviço no dia 4 de novembro.

De acordo com a Variety, o filme estrelado por Jennifer Lawrence (“Não Olhe para Cima”) terá a primeira exibição no referido festival, considerado um termômetro para a temporada de premiações que vem pela frente. O enredo é centrado em uma militar americana que está voltando para casa com traumas físicos e psicológicos, após ter servido no Afeganistão.

O elenco do filme também é composto por Brian Tyree Henry (“Eternos”), Stephen McKinley Henderson (“Lady Bird: A Hora de Voar”) e Jayne Houdyshell (“The Humans”). Já a direção ficou por conta de Lila Neugebauer, que já dirigiu episódios de séries como “Maid”. O filme é uma coprodução do Apple Studios com a A24.

Outras estreias

A Variety também revelou quando outras produções que estrearão em Toronto chegarão ao Apple TV+. Temos, inicialmente, “Louis Armstrong’s Black & Blues”, o qual conta a história do ícone do Jazz, sob a direção de Sacha Jenkins (“Everything’s Gonna Be All White”), que chegará ao serviço no dia 23 de setembro, após a apresentação no festival no dia 8/9.

Há, ainda, a série de oito partes ”Gutsy”, baseada no livro”“The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience”, de Hillary Clinton e sua filha Chelsea. Na produção, elas conversam com mulheres famosas e bem-sucedidas em várias áreas, como Megan Thee Stallion, Jane Goodall e Kate Hudson. Como já informamos, todas as partes serão liberadas no dia 9 de setembro, antes mesmo da estreia no festival (em 10/9).

Já “Sidney”, documentário sobre o ator e ativista Sidney Poitier produzido por Oprah Winfrey, estreará em Toronto também no dia 10/9 e, tanto nos cinemas quanto no Apple TV+, no dia 23 de setembro.

Por fim, ”Raymond and Ray”, que conta a história de dois meio-irmãos que vivem sob a sombra um terrível pai e veem a morte do genitor como maneira de se reinventarem, estreará no festival em 12/9 e, no Apple TV+, em 21 de outubro.

Após receber o Oscar de Melhor Filme por ”CODA”, as expectativas estão altas com relação aos próximos passos do Apple TV+ na indústria audiovisual. O Festival de Toronto, como dito, é um excelente palco para a introdução de novas produções que futuramente poderão ser premiadas.

