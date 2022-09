★ Especificações técnicas, disponibilidade e preços do POCO M5 e do POCO M5s

Usuários perdem a confiança depois de usar alguns telefones com chips de baixa qualidade.

Os chips de baixo desempenho geralmente causam vários problemas, como congelamento de aplicativos, quadros baixos durante um jogo, superaquecimento do telefone e até mesmo a falta de resposta do sistema em casos de uso normal, do dia a dia.

Comprar um ótimo smartphone com orçamento limitado (seja você um estudante ou alguém que está buscando uma boa relação custo-benefício) parece ser um problema difícil.

Por este artigo, vamos analisar esses smartphones que têm um dos melhores custo-benefício e desempenho em 2022, devido às elevadas especificações técnicas.

A característica mais importante desses telefones é o processador (seu poder de processamento), a tela e sua alta taxa de atualização (o que proporciona uma experiência de jogo ideal e elimina os problemas mencionados pelos usuários).

Especificações técnicas do POCO M5 e do POCO M5s

A POCO está lançando dois smartphones de alto desempenho: o POCO M5 e o POCO M5s.

O POCO M5 será equipado com o mais recente processador 4G MediaTek Helio G99 e uma tela de 90Hz, que são especificações altas em relação ao preço oferecido.

Quanto ao processador MediaTek Helio G99, ele é um dos mais recentes chipsets 4G lançados pela MediaTek e tem um ótimo desempenho geral — é, definitivamente, um dos melhores processadores 4G do mercado em 2022.

Com o forte teste AnTuTu, ele mostra um desempenho de nível médio, o que significa que na maioria dos jogos ele pode rodar sem problemas — e com gráficos altos!

O POCO M5 vem com uma taxa de atualização mais rápida. Isso permite que o usuário desfrute de mais de 60 quadros por segundo. Esses 90Hz podem ser obtidos não apenas no uso diário, quando a experiência de visualização se torna mais suave, mas também em jogos, onde alguns podem atingir 90 quadros por segundo.

O aparelho também conta com otimização exclusiva para jogos. Muitos telefones celulares não podem funcionar em plena capacidade devido a problemas durante jogos, o que resulta em superaquecimento e congelamento após jogar por um tempo. Dessa forma, a experiência de jogo não é tão boa quanto deveria ser.

O POCO M5 está equipado com a tecnologia Game Turbo 5.0, que pode fazer a CPU funcionar a toda velocidade com apenas um toque! Você não precisa mais se preocupar com congelamentos e outros problemas enquanto joga por um longo período, o que é uma boa notícia para quem realmente gosta de jogar.

Além do alto desempenho do chip, o POCO M5 trabalha para resolver problemas de eliminação em segundo plano ao realizar multitarefas e de espaço de armazenamento insuficiente, frequentemente encontrado pelos usuários.

Ao contrário de outros modelos, o telefone vem equipado com até 6GB de RAM LPDDR4X e 128GB de ROM UFS 2.2.

É possível alternar entre vários aplicativos ao usar o telefone, sem medo! Apps de bate-papo, de compras, navegadores… todos podem ser instalados em segundo plano, enquanto ainda estão em execução — o que é muito eficiente!

POCO M5 e POCO M5s e a alta taxa de atualização

Usuários geralmente estão preocupados que o uso de uma tela de alta atualização aumentará significativamente o consumo de energia e reduzirá a vida útil da bateria.

Bem, o POCO M5 também possui uma incrível tecnologia de exibição chamada DynamicSwitch, que pode alterar a taxa de atualização em tempo real para diferentes conteúdos.

Simplificando, quando você usa apps como Facebook ou Twitter, o telefone usará 90Hz para fornecer uma experiência de navegação mais suave; enquanto você assiste a uma série de TV, filmes ou qualquer outra coisa que não exige altas taxas de quadros, o telefone usa taxas regulares de 60Hz para economizar no consumo de energia.

Data de lançamento do telefone e onde comprar

Quanto à data de lançamento desses dispositivos, eles serão apresentados no dia 5 de setembro, em um evento online que terá início às 20h de Pequim (9h da manhã pelo horário de Brasília).

Para comprar, basta acessar as páginas dos respectivos aparelhos no AliExpress.com: