Estreia do dia no Apple TV+: “Life by Ella”

Mais uma sexta-feira, mais uma estreia do Apple TV+. Nesta semana, a novidade do serviço da Maçã certamente emocionará toda a família — desde os pequenos até os adultos.

Em “A Vida Segundo Ella” (“Life by Ella”), acompanhamos a história de uma menina de 13 anos que enfrentou uma batalha contra o câncer. Pronta para retornar à escola, Ella passa a viver os dias de uma nova forma, aproveitando cada momento e encarando o medo — inspirando a todos ao seu redor.

No elenco, temos Lily Brooks O’Briant (“The Big Show Show”), Artyon Celestine (“Drama Club”), Vanessa Carrasco (“Perfeita para Você”), Kevin Rahm (“Madam Secretary”), Mary Faber (“Parks and Recreation”), Aidan Wallace (“You”), Kunal Dudheker (“Shang Chi”) e Maya Lynne Robinson (“The Unicorn”). A minissérie foi criada, escrita e produzida por Jeff Hodsden e Tim Pollock (“Acampados”).

Todos os episódios de “Life by Ella” já estão disponíveis no Apple TV+. Prontos para acompanhar essa história?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

