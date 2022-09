iPlace dá até 3 meses grátis em todos os serviços da Apple

A iPlace está oferendo até três meses grátis de Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Arcade, Apple Music e iCloud+ tanto para novos assinantes quanto para quem já usou o período de teste de cada um desses serviços.

Para aproveitar a promoção, basta acessar essa página e selecionar o serviço desejado. Não é necessário adquirir produtos na loja e nem mesmo criar uma conta na iPlace para resgatar os meses grátis.

Válida apenas no Brasil, a promoção requer um ID Apple e que o usuário tenha pelo menos 13 anos. Assinantes do Apple One, por sua vez, não são elegíveis.

Para o Apple Music, aliás, ainda é possível ganhar três meses grátis para a assinatura familiar. Independentemente do serviço que você optar, após os três meses, a assinatura será renovada automaticamente — a menos que seja cancelada.

A iPlace não confirmou até quando será possível resgatar essa promoção — portanto, aproveitem!

