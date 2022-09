LaCie lança HDDs externos com até 5TB de armazenamento

A LaCie, pertencente à Seagate, anunciou dois novos HDDs externos para se juntar ao seu catálogo: o LaCie Mobile Drive e o LaCie Mobile Drive Secure, que oferecem até 5TB de capacidade e compatibilidade com PCs, Macs e iPads.

Ambas as unidades possuem backup automático a um clique e uma taxa de transferência de 130MB/s através da interface USB-C. Elas usam a tecnologia USB 3.2 de 1ª geração, USB-C e são compatíveis com computadores e tablets com USB-C e USB 3.0.

Como sugere seu nome, o modelo Secure traz mais segurança, incluindo criptografia de hardware e um recurso de bloqueio/desbloqueio.

As unidades também são envoltas em uma case de alumínio, com design de Neil Poulton, e são feitas “para durar”. De acordo com a empresa, essa geração inclui importantes melhorias de sustentabilidade ao utilizar alumínio e plástico reciclados pós-consumo (PCR). A embalagem da caixa também é feita de papelão reciclado.

Os HDDs contém o software LaCie Toolkit, que auxilia a realizar backups agendados ou sob demanda. Além disso, ao adquirir um dos dois, você ganha um mês grátis para todos os aplicativos da suíte Adobe Creative Cloud.

O LaCie Mobile Drive custa US$75 (1TB), US$100 (2TB) e US$145 (4TB), enquanto o LaCie Mobile Drive Secure sai por US$100 (2TB), US$145 (4TB) e US$165 (5TB). Os dois estarão disponíveis em revendedores online ainda este mês.

