Lenovo anuncia óculos de realidade aumentada

Se existe um produto que muitas empresas — incluindo a Apple, conforme rumores — tem tentado acertar são os tais óculos de realidade aumentada/virtual. Foram inúmeras tentativas, porém nenhuma conseguiu entregar um produto que possa conter tanta tecnologia em algo a ser utilizado no dia a dia, assim como quaisquer outros óculos. Mas parece que a Lenovo quer mudar isso.

Anunciados ontem (1º de setembro) pela empresa, os Lenovo Glasses T1 prometem “expandir o poder dos smartphones e laptops com um monitor virtual para criar melhores experiências para todos”. Os óculos miram todo o tipo de usuário, desde jogadores e streamers até pessoas que lidam com o trabalho híbrido e precisam estar sempre conectadas.

Os Glasses T1 possuem dois painéis Micro OLED com resolução de 1080p cada, que exibem conteúdos Full HD com uma taxa de quadros de 60Hz. E, já que as telas estarão tão próximas aos olhos, elas têm certificado de baixa luz azul e redução de cintilação para proporcionar conforto. O produto também contam com alto-falantes embutidos para uma experiência imersiva.

As especificações não são tão impressionantes e ele é exatamente o que se propõe a ser: óculos com minitelas. A empresa afirma que eles oferecem excelente qualidade de imagem e boa duração da bateria. Além disso, os óculos também são leves, o que foi confirmado pelo Ars Technica, que teve acesso a uma unidade.

O veículo ainda afirma que o nível de brilho é razoável e as cores são vibrantes, sem contar que a interface e os textos são suficientemente “claros”. Porém, como eles dependem da conexão (por USB-C ou Lightning) com outros dispositivos como celulares ou computadores para funcionar, o veículo observou que parece estranho controlá-lo.

Como o intuito da empresa é realmente aproximar e ampliar a experiência de outros aparelhos, os óculos não possuem processador embutido. Por essa razão, não é possível realizar tarefas mais avançadas com ele. Por outro lado, essa decisão acabou por barateá-los.

Os Lenovo Glasses T1 serão lançados ainda neste ano na China e chegarão a “mercados selecionados” em 2023. Apesar de não ter revelado preços, um representante da empresa disse ao Ars que o produto deverá custar menos de US$500 — o que, vale lembrar, é bem abaixo dos possíveis US$3 mil que a Apple deverá cobrar em seu suposto headset.

Alguém tem apostas? Fiquemos de olho para ver se esse produto emplaca.