“Luck” foi o filme do Apple TV+ mais assistido em agosto

O JustWatch revelou mais uma vez seus rankings de séries e filmes mais assistidos, desta vez referentes ao mês de agosto. As listas a seguir mostram tanto as tendências específicas do Apple TV+ no Brasil e no mundo, além de um Top 10 incluindo todos os serviços de streaming mundialmente, a fim de comparação.

Focando nas produções do Apple TV+, o filme mais visto foi a animação “Luck”, que estreou no início do mês passado e marcou o retorno de John Lasseter, um dos cabeças da Pixar, que está agora na Skydance Animation. A animação ficou no topo do ranking tanto no Brasil quanto globalmente.

“A Tragédia de Macbeth”, filme estrelado por Denzel Washington, continuou no topo em terras tupiniquins — agora em segundo lugar, enquanto globalmente ocupa a oitava posição. “O Banqueiro”, com Anthony Mackie e Samuel L. Jackson, apareceu em terceiro lugar em ambas as listas.

O vencedor do Oscar, “CODA” (“No Ritmo do Coração”), seguiu no ranking mundial, em quarto lugar — porém não mais no Brasil, já que o título se encontra no Amazon Prime Video por aqui.

Ranking de filmes do Apple TV+ no Brasil (esquerda) e no mundo (direita).

Já em relação às séries, a produção que estava no topo no mês passado, “Black Bird”, se manteve no Top 3 — no Brasil, em primeiro e, mundialmente, em segundo. “Severance” (“Ruptura”) também permaneceu em segundo lugar por aqui, enquanto está em terceiro globalmente.

A grande diferença em relação ao mês anterior foi a escalada da série “See”, cuja terceira temporada estreou há uma semana. A produção conquistou o terceiro lugar no Brasil e, no mundo, ganhou o topo da lista.

Ranking de séries do Apple TV+ no Brasil (esquerda) e no mundo (direita).

Olhando o panorama global de todos os serviços de streaming, vemos que nenhuma produção do Apple TV+ chegou ao Top 10 de filmes em agosto. Já em relação às séries, “Black Bird” conseguiu subir uma posição na lista, ficando em sexto lugar.

Ranking de filmes (esquerda) e séries (direita) em todos os serviços de streaming, mundialmente.

Com cada vez mais produções a caminho, veremos se o Apple TV+ consegue, algum dia, alcançar a popularidade de outros serviços. Uma coisa nós sabemos: qualidade, ela entrega.

E você, quais são as produções que tem assistido ultimamente? 😋

