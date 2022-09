mophie lança 3 novas bases de carregamento com MagSafe

A mophie anunciou ontem três novos acessórios para a sua linha de carregadores snap+, os quais são focados em donos de iPhones, Apple Watches e AirPods. Todas compatíveis com a tecnologia MagSafe, as novidades buscam atender os mais variados tipos de uso.

O primeiro deles é o snap+ multi-device travel charger que, além de trazer espaço para um iPhone e um par de AirPods, também conta com uma porta USB-C e uma USB-A para recarregar um número ainda maior de dispositivos. Ideal para viajantes, ele pode ser facilmente dobrado e guardado em uma case especial que acompanha o produto.

De acordo com a fabricante, o acessório pode recarregar iPhones a uma potência máxima de 7,5W (via MagSafe) e AirPods a uma potência máxima de 5W. Ele ainda acompanha um cabo USB-C e um adaptador de 30W na caixa.

O snap+ multi-device travel charger pode ser adquirido na ZAGG por US$100. Lembrando que também existe uma versão dele com carregador para Apple Watch.

Outra novidade é o snap+ charging stand & pad, uma base de carregamento sem fio com espaços para um iPhone e um par de AirPods. Com um visual “flutuante”, ela também traz suporte para o MagSafe, mas conta um adaptador magnético para que donos de smartphones de outras marcas também possam usá-la (desde que sejam compatíveis com o padrão Qi).

A base, segundo a mophie, tem seu peso balanceado para evitar possíveis quedas durante o uso. Além disso, é possível recarregar um smartphone a uma potência de até 15W.

O snap+ charging stand & pad está disponível na ZAGG por US$80.

Por fim, temos o snap+ 3-in-1 wireless charging stand, que chega para atender quem também faz uso de um Apple Watch ou um Galaxy Watch. Com um suporte “flutuante” em aço inoxidável, ela também acompanha um adaptador magnético para smartphones que não possuem MagSafe.

Assim como o acessório anterior, ele também entrega uma potência máxima de 15W. A base, por sua vez, tem um acabamento premium em tecido.

O snap+ 3-in-1 wireless charging stand também pode ser adquirido na ZAGG por US$100.

via AppleInsider