O que esperar do evento da Apple no dia 7 de setembro?

No próximo dia 7 de setembro, a Apple fará mais um evento especial — o mais esperado do ano —, no qual deverá apresentar não somente os novos iPhones, como também outros dispositivos bastante aguardados pelos consumidores.

Embora tenhamos deixado você a par dos rumores e notícias sobre os futuros lançamentos da Maçã, vamos a um compilado mostrando exatamente o que devemos esperar do evento da quarta-feira que vem.

Linha “iPhone 14”

A grande estrela do evento, sem dúvidas, será a nova linha dos smartphones da Maçã, a qual provavelmente manterá a tendência de nomenclatura dos anos anteriores e deverá se chamar “iPhone 14”.

A exemplo das duas gerações anteriores, teremos mais uma vez quatro aparelhos sendo lançados, mas com uma diferença. Em vez de um modelo mini, a Maçã deverá apostar em um modelo Plus para o iPhone mais básico, o qual será do mesmo tamanho do “iPhone 14 Pro Max”.

Dessa forma, a linha deverá ser composta, primeiramente, pelo “iPhone 14” e pelo “iPhone 14 Plus”, os quais não virão com muitas novidades em termos de novos recursos e ainda deverão contar com o mesmo chip A15 Bionic da atual geração.

A linha será completada com o “iPhone 14 Pro” e o “iPhone 14 Pro Max”, esses com bons incrementos. Além do novo chip “A16”, eles deverão ganhar um novo recorte em forma de pílula para acoplar a câmera e o Face ID, bem como a tão esperada Tela Sempre Ativa.

A câmera principal (grande-angular) da nova linha “iPhone 14” deverá ser bastante aprimorada com um sensor de 48 megapixels, mas ainda não há certeza de este será exclusivo dos modelos Pros.

Três novos Apple Watches

A exemplo do que fez com os iPhones nos últimos anos, a Apple poderá aumentar ainda mais a quantidade de modelos diferentes de Apple Watches que lança a cada ano.

Além do esperado “Apple Watch Series 8” e de uma segunda geração do Apple Watch SE, a empresa ainda deverá lançar o “Apple Watch Pro” — um modelo bem mais robusto que os outros relógios inteligentes já lançados pela Maçã.

Com uma caixa de 47mm, o relógio poderá contar com recursos de comunicação via satélite, bem como a capacidade de monitorar a temperatura corporal dos usuários (isto também aguardado para o “Series 8”) — além de um corpo de titânio, bateria maior e preço mais elevado.

AirPods Pro de 2ª geração

Dispositivo mais “antigo” da Apple ainda em linha, os AirPods Pro finalmente deverão ganhar uma tão esperada segunda geração — enquanto os AirPods originais já estão em sua terceira.

No campo dos rumores, há indícios de que os fones de ouvido deverão contar com suporte a áudio lossless, bem como com um design repaginado — mas não de saúde, como já foi especulado. O conector USB-C (ao invés do Lightning) também ficaria para uma futura atualização.

É possível, porém, que esse produto seja lançado em um futuro outro evento da Apple, o qual poderá acontecer em outubro.

Novos sistemas operacionais

Embora seja um evento focado em hardware, a Apple costuma anunciar a data de lançamento dos sistemas operacionais para os seus principais dispositivos.

Como de costume, o iOS 16, o watchOS 9 e o tvOS 16 deverão ser disponibilizados em breve (é bem capaz que suas versões Release Candidate saiam logo após a keynote), enquanto o macOS Ventura 13 virá apenas em outubro.

Dessa vez, no entanto, o iPadOS 16 — que costumava sempre ser lançado junto ao iOS — deverá acompanhar o sistema operacional para computadores da Apple e será lançado um pouco mais tarde.

Algumas apostas mais incertas

Há ainda a possibilidade de a Maçã lançar outros aparelhos, embora eles estejam bem mais distantes em termos de certeza em relação aos já citados.

O primeiro deles é o HomePod, o qual poderá ganhar destaque no evento tanto com uma nova geração do HomePod mini quanto com uma nova variante do HomePod original mesmo.

Novos aparelhos com o chip M2 também estão na rota de lançamento da Maçã, mas ao que tudo indica, eles chegarão num futuro evento. O iPad Pro e o iPad de 10ª geração, bem como os novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, Mac mini e Mac Pro, são exemplos de máquinas ainda aguardadas para este ano.

Por fim, falemos sobre o headset de realidade aumentada/virtual da Apple, cujo lançamento está previsto para o início do ano que vem. Embora seja muito difícil que a Maçã o anuncie algo já no próximo dia 7, nada impede que ela dê uma prévia (sneak peek) do que teremos com a chegada do dispositivo.

E aí, qual a expectativa de vocês para os novos lançamentos da Apple?