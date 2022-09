Tom Hanks lança jogo Hanx101 Trivia no Apple Arcade

Como de costume às sextas-feiras, o Apple Arcade ganha um novo título — e o lançamento desta semana tem um diferencial no mínimo intrigante.

Falo de Hanx101 Trivia, um jogo criado pelo ator Tom Hanks e desenvolvido pela BlueLine Studios. Apesar do trocadilho com o nome do ator, o game não é focado em perguntas sobre a carreira de Hanks. Segundo a desenvolvedora, o título oferece “dezenas de milhares de perguntas” sobre assuntos como história, matemática, geografia, entre outros.

O jogo possui diversos modos, incluindo competições 1×1 e em equipe, além de um “modo Hanx101”, no qual você tenta obter uma pontuação alta enquanto responde a 101 perguntas. Ao respondê-las, você coletará curingas para melhorar seu jogo e superar seus oponentes.

Hanks, vale notar, trabalhou em outros aplicativos no passado: em 2014, ele lançou um de escrita para iPad, que simulava uma máquina de escrever, chamado Hanx Writer.

Naturalmente, ele é mais conhecido por seus trabalhos nas telonas (e nas telinhas), incluindo “Finch” e “Greyhound — Na Mira do Inimigo”, ambas produções originais do Apple TV+.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

