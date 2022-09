Usuários reclamam de ruídos em alguns Studio Displays

O Apple Studio Display é um produto um pouco problemático. Já vimos bugs relacionados ao microfone e ao alto-falante do monitor, além de reclamações sobre a qualidade da webcam — ambos os problemas, porém, já foram solucionados.

Agora, mais um inconveniente surgiu, desta vez um pouco mais estranho: um ruído está sendo emitido pelos monitores de alguns usuários, que também observaram interferência elétrica com outros objetos.

Assim como em um caso de algum tempo atrás envolvendo os MacBooks Pro, as alegações sobre o Studio Display apontaram que o problema, em geral, se inicia ao ligar um MacBook ou um iPad ao monitor. No Reddit, algumas pessoas especularam que a origem do barulho seriam as ventoinhas, mas há mais relatos divergentes.

No fórum de discussões da Apple, Ryan Roberts fez um detalhado relato. Além de reforçar que o problema começa ao ligar um MacBook ou iPad, ele notou dois pontos estranhos: um é que o barulho cessa à noite(?), e outro é que ele aumenta ao carregar o seu carro elétrico em casa(??). Ele adicionou um vídeo que possibilita ouvir o ruído.

Como trouxe o MacRumors, esses e outros relatos levam a crer que o centro do problema é a fonte de energia do display, além da questão da interferência elétrica. Outros usuários disseram que aparelhos como ar-condicionados e dimmers de luz também fizeram o ruído aumentar.

Com a quantidade de reclamações, é possível imaginar que a Apple já esteja ciente do problema. A empresa, porém, não se posicionou oficialmente sobre a questão. Portanto, devemos esperar mais para saber se será possível resolver isso por meio de uma atualização de software, por exemplo, ou se estamos falando de um problema de hardware.

