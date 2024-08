Threads testa publicações que desaparecem em 24 horas

Lembra dos Fleets? Tratava-se da versão do então Twitter para os posts que desaparecem em 24 horas — popularizados pelo Snapchat e pelo Instagram. Bem, futuramente poderemos ter um recurso semelhante no Threads, plataforma lançada para rivalizar com a rede de Elon Musk.

Como visto pelo desenvolvedor e engenheiro reverso Chris Messina, a rede social está em processo testes de uma funcionalidade que permitirá definir publicações temporárias — bem como todas as respostas que esses posts receberem de outros usuários.

Ao contrário dos Fleets, no entanto, os posts que desaparecem no Threads não seriam no formato de “Stories” — até porque imagens e vídeos não são o foco das publicações na plataforma —, e sim uma publicação de texto normal (e que não seria compatível com o Fediverso).

O Threads está adicionando mensagens temporárias de desaparecimento em “24H”:

“Sua thread e todas as respostas desaparecerão em 24 horas.”

“Esta thread e todas as respostas desaparecerão quando o timer terminar.”

“As threads de 24h não são compartilhadas com o fediverso. Esta thread e todas as respostas desaparecerão em 24 horas.”

Alessandro Paluzzi, outro especialista em engenharia reversa, já havia apontado para os testes envolvendo a funcionalidade neste ano. Como mostra uma captura de tela publicada por ele, na tela de composição há um ícone de “24” para permitir que os usuários compartilhem as threads temporariamente.

O Threads está trabalhando em posts temporários que duram 24 horas 👀

ℹ️ Todas as respostas também serão automaticamente apagadas

Seria uma solução interessante para quem costuma fazer posts mais “descartáveis” e com algum potencial de problema futuro. No X, é bastante comum que personalidades e pessoas públicas sejam confrontadas com publicações problemáticas feitas há alguns anos ou até mais de uma década.

No entanto, de acordo com o TechCrunch, ainda não há uma certeza se o recurso será alvo de testes mais amplos futuramente. Um assessor da plataforma, inclusive, disse ao site que trata-se de um protótipo interno o qual não está sendo testado com os usuários atualmente.