Após mudança da Apple, app do Spotify ganha informações de preços na UE

O Spotify finalmente conseguiu adicionar informações sobre preços em seu aplicativo para iOS na União Europeia. A mudança se dá como resultado do afrouxamento das regras da App Store no bloco após a Comissão Europeia acusar a Apple de violar as leis antitruste do país e impor a ela uma multa de 1,8€ bilhão.

Publicidade

Segundo o Spotify, já a partir de hoje a empresa está optando por aderir às novas diretrizes da Apple para serviços de streaming de música no bloco — o que significa que consumidores na União Europeia terão mais informações sobre preços no seu app e saberão exatamente onde adquirir uma assinatura.

Isso poderá ser muito útil, por exemplo, caso a empresa deseje oferecer algum benefício (como um teste grátis). Tocando em um botão “Ler mais”, os usuários poderão ver detalhes sobre todos os planos Premium disponíveis, o preço cobrado por cada um e a informação de que eles podem ser adquiridos diretamente pelo site.

Os consumidores do iPhone da UE agora terão o benefício de visualizar nossos preços promocionais de fim de verão. Eles também finalmente poderão ver quanto custa um plano Premium de sua escolha quando a promoção terminar.

Embora o Spotify possa apresentar os preços aos usuários por meio de um popup, essas informações poderão ser conferidas a qualquer momento, bastando ao usuário entrar na opção “Conta” nas configurações do app e depois selecionar “Visualizar planos disponíveis”.

Apesar do avanço, a empresa comandada por Daniel Ek não parece estar completamente satisfeita, considerando a novidade “um pequeno passo na longa marcha em direção a dar aos consumidores de iPhones as experiências de produto básicas que eles esperam e merecem em seus apps”.

Publicidade

Infelizmente, o Spotify e todos os outros serviços de música na UE ainda não podem dar de forma gratuita aos consumidores uma simples oportunidade de clicar em um link no app para compra por causa das taxas ilegais e predatórias que a Apple continua exigindo, apesar das regras da Comissão.

Prometendo continuar a “luta”, o Spotify almeja ainda mais vitórias para os consumidores nesse campo, como opções para pagamento mais baratas e experiências de produto melhores no aplicativo.

via The Verge