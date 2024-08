App Halide ganha modo fotográfico com zero processamento computacional

Um dos melhores aplicativos de câmera do iPhone, o Halide, ganhou hoje uma atualização que traz um novo recurso chamado Process Zero (ou “Processamento Zero”), o qual remove qualquer tipo de processamento computacional de imagens, incluindo aqueles com base em inteligência artificial.

A nova opção se soma às outras funções que o Halide oferece já há algum tempo, como a capacidade de escolher o processador de imagem padrão do iPhone ou o sistema ProRAW.

Segundo a desenvolvedora Lux Optics, quando você aperta o botão do obturador do app Halide com o Process Zero habilitado, o aplicativo captura uma única imagem de 12 megapixels com um arquivo RAW DNG que você pode usar para edição posterior. Como ele está fazendo muito menos processamento, a captura também deverá ser muito mais rápida, o que pode ser útil para objetos em movimento.

Hoje, estamos lançando algo diferente de qualquer produto de tecnologia em 2024: um produto que usa zero IA e zero fotografia computacional para produzir fotos naturais, semelhantes a filmes.

Nós o chamamos de Process Zero.

Um novo modo no Halide que ignora o processamento de imagem padrão do iPhone. Ele produz fotos lindas, semelhantes a filmes, e permite maior controle sobre iluminação e exposição. E tem mais…

Diga olá ao Process Zero e ao Halide 2.15:

lux.camera/introducing-process…

Curiosamente, você também pode abrir o novo Image Lab no aplicativo e reprocessar uma foto antiga em RAW com o Process Zero; com isso, você pode obter fotos que parecem mais naturais. Além disso, o Halide ganhou seu primeiro simples ajustes para edição de imagens: um controle de exposição, que a Lux Optics diz ser bastante útil no caso de fotos tiradas em modo Process Zero.

O Halide 2.15 está disponível na App Store com um desconto, por tempo limitado, em todas as novas assinaturas (R$5,24/mês ou R$63/ano), as quais oferecem um teste gratuito de uma semana — ou os usuários podem optar por uma compra vitalícia de R$300.