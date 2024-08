Apple abrirá NFC de iPhones para apps de terceiros com o iOS 18.1 [atualizado: errata]

A Apple divulgou há pouco que, a partir do iOS 18.1 — o qual já está na segunda versão de testes —, desenvolvedores poderão oferecer transações sem contato com o chip NFC usando o Secure Element (SE) dentro de seus próprios aplicativos no iPhone, separadamente do Apple Pay e da Carteira (Wallet).

Publicidade

Isso será possível graças às novas APIs NFC e SE, as quais permitirão que desenvolvedores ofereçam transações sem contato em apps para diversos usos, incluindo pagamentos em lojas, chaves de carro, crachás corporativos, identidades de estudantes, chaves de casa, chaves de hotel, cartões de fidelidade e recompensas de comerciantes, além de ingressos para eventos e IDs governamentais.

O Secure Element, vale notar, é um chip projetado para armazenar informações confidenciais com segurança no dispositivo.

Como a segurança e a privacidade dos usuários são de extrema importância para a Apple, esta nova solução foi projetada para fornecer aos desenvolvedores uma maneira segura de oferecer transações sem contato NFC de dentro de seus aplicativos para iOS.

Para fazer uma transação sem contato em um aplicativo que utiliza essas APIs, os usuários deverão abrir o aplicativo diretamente ou defini-lo como o aplicativo padrão para transações sem contato nos Ajustes do iOS. Depois disso, o processo será semelhante ao de pagamentos via Apple Pay: clicar duas vezes no botão lateral no iPhone para iniciar uma transação.

Publicidade

Para incorporar essa nova solução em seus aplicativos, os desenvolvedores precisarão entrar em um acordo comercial com a Apple, solicitar o direito ao uso das APIs e pagar as taxas determinadas. Segundo a empresa, isso garantirá que apenas “desenvolvedores autorizados que atendem aos requisitos regulatórios e se comprometem com os padrões de segurança e privacidade possam acessar as APIs”.

As referidas APIs estarão disponíveis para desenvolvedores na Austrália, no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na Nova Zelândia e no Reino Unido em uma futura versão beta do iOS 18.1. Ironicamente, a União Europeia não foi incluída nessa leva inicial apesar de ter sido a propulsora da abertura do NFC de iPhone para serviços de terceiros.

Apesar da mudança, a Apple destacou que “desenvolvedores e usuários continuarão a ter acesso à experiência fácil, segura e privada do Apple Pay e da Wallet“.

ERRATA 14/08/2024 às 17:58

Diferentemente do que apontamos acima, o NFC de iPhones já foi liberado para apps e serviços de terceiros na União Europeia com o iOS 17.4, disponibilizado em março deste ano, o qual também contava com as demais alterações no iOS para a UE em reposta à Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA).

Tá explicado, portanto.