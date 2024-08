Apple equipara atletas com e sem deficiências em comercial sobre acessibilidade

A Apple compartilhou hoje um novo comercial intitulado “The Relay”, o qual foca em seus recursos de acessibilidade e como eles foram “projetados para todos os corpos”.

Divulgado às vésperas dos Jogos Paralímpicos de 2024 em Paris, o vídeo mostra algumas das rotinas, treinamentos e competições realizadas por atletas com deficiência em uma ampla variedade de esportes, auxiliados por dispositivos Apple.

É possível conferir os atletas durante seus treinamentos e como eles também monitoram suas métricas de atividades/sono em seus dispositivos, com destaque para o Apple Watch. No fim, eles competem com esportistas sem deficiências físicas, provando que todos são iguais, compartilham as mesmas motivações e exigem o mesmo trabalho para se preparar.

Os produtos da Apple são projetados para todos os corpos. Seja você um velocista, corredor de cadeira de rodas, ciclista de pista ou nadador, recursos como o aplicativo Workout no Apple Watch, métricas de sono e metas diárias de exercícios — junto à capacidade de registrar e analisar seu desempenho no iPad e no Mac — garantem que todos os atletas tenham o que precisam para treinar e competir no seu melhor.

Em uma página no seu site, a Apple destaca o mesmo vídeo e também seus recursos de acessibilidade, os quais foram exibidos no comercial. São eles: Apontar e Falar, o qual faz com que o iPhone ou iPad leia o texto em voz alta ao apontar e mover o dedo por cima ou por baixo de diferentes botões ou elementos; e o AssistiveTouch, que ajuda pessoas com deficiência nos membros superiores a usar o Apple Watch com uma só mão.

