Apple teria tornado o desenvolvimento de robô à la iPad uma prioridade

O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, voltou a corroborar os rumores de que a Apple estaria trabalhando em um dispositivo de casa inteligente parecido com o iPad, mas que ficaria preso a um braço robótico e seria projetado para ficar apoiado em cima de uma mesa ou algo do tipo.

De acordo com ele, a Maçã já teria alocado centenas de pessoas para trabalhar nesse dispositivo, o qual tem codinome J595 e deverá custar algo em torno de US$1.000. É esperado, ainda, que ele seja compatível com a Apple Intelligence e traga atuadores para inclinar a tela para cima/baixo e fazê-la girar 360º.

A ideia é que esse aparelho seja muito mais do que um simples dispositivo de casa conectada, como o Echo Show 10, da Amazon. Além de deixar o usuário controlar dispositivos inteligente espalhados pela sua residência, ele também serviria para entrar em videochamadas e como uma espécie de dispositivo de segurança domiciliar.

Depois de muito vai e vem sobre o futuro desse dispositivo nos últimos anos, a Apple teria tornado agora o seu desenvolvimento uma prioridade, com o objetivo de lançá-lo em algum momento entre 2026 e 2027. O projeto, vale notar, conta com a simpatia do CEO da empresa, Tim Cook, e do seu chefe de engenharia de hardware, John Ternus.

Herança do “Apple Car”

Para acelerar as coisas, a gigante de Cupertino também teria colocado Kevin Lynch, o seu atual vice-presidente de tecnologia — e, até pouco tempo atrás, chefe da divisão do Apple Watch — para cuidar do projeto. Veterano da Apple, o executivo também chegou a tocar o projeto do “Apple Car” por um tempo, o qual, como bem sabemos, acabou sendo cancelado.

Lynch já teria, inclusive, trazido vários nomes do time do Apple Watch para ajudar no desenvolvimento desse novo produto, bem como pesquisadores de robótica e engenheiros conhecidos. Segundo Gurman, o executivo responde a John Giannandrea, chefe de inteligência artificial da Apple.

Outros nomes envolvidos nesse projeto incluem Matt Costello, chefe de desenvolvimento do HomePod, e Hanns Wolfram Tappeiner, expert em robótica. Enquanto o primeiro estaria supervisionando o trabalho envolvendo o hardware do dispositivo, o segundo estaria comandando um time de mais de 100 ex-engenheiros do “Apple Car”, os quais também tiverem seus esforços redirecionados para esse novo produto.

Ainda segundo as informações, o dispositivo seria controlado através da Siri e pela própria Apple Intelligence. Seria possível, por exemplo, dizer “olhe para mim” em voz alta para fazer o dispositivo se voltar para o usuário. Ele também seria capaz de reconhecer a voz do usuário e, atualmente, estaria rodando uma versão modificada do iPadOS.

Mesmo assim, a Apple ainda estaria à procura de novos talentos para ajudar a trazer esse “iPad robô” à vida. No mês passado, a empresa chegou a abrir uma vaga de emprego a qual dizia que tinha um time “trabalhando para alavancar e desenvolver pesquisas inovadoras em robótica de aprendizado de máquina, permitindo assim o desenvolvimento de sistemas robóticos generalizáveis ​​e confiáveis”. Interessados nessa vaga também tinham que ter experiência com “manipulação de robôs” e com a criação de modelos de IA para esse tipo de dispositivo.

Ainda uma incógnita

Desde a sua concepção, esse dispositivo nunca foi uma unanimidade dentro da Apple, chegando a receber certa resistência dos times de software e marketing da empresa. Hoje ele ainda sofre com alguma incerteza, principalmente envolvendo sua faixa de preço não muito convidativa.

Algumas pessoas dentro da gigante de Cupertino também questionam se a empresa realmente lançará um produto parecido com o iPad, levando em conta que o Vision Pro, de certa forma, emula várias das funcionalidades do tablet da Maçã. Mesmo assim, a empresa parece determinada em fazer vingar os seus investimentos no mundo dos produtos de casa conectada.

De acordo com pessoas envolvidas com o assunto, várias das ideias pensadas para esse aparelho tiveram seu escopo reduzido nos últimos tempos, o que teria ajudado a tornar o seu desenvolvimento uma verdadeira “montanha-russa”.

E aí, acham que esse “iPad robô” verá a luz do dia ou ele terá o mesmo destino que o “Apple Car”? Comentem! 😄

