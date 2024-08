Apple Watch Series 9 ultrapassou os demais modelos em vendas nos EUA no segundo trimestre de 2024

A Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) divulgou hoje um novo relatório detalhando os modelos de Apple Watch mais populares entre os consumidores dos Estados Unidos.

Os dados mostram que o modelo Series 9 foi o mais vendido no segundo trimestre deste ano, representando 43% do total de vendas. Em segundo lugar, o Series 8 — lançado em 2022 — ainda mantém uma boa presença no mercado, com uma participação de 19%.

Logo em seguida, temos o Apple Watch SE de segunda geração. Além de ocupar a terceira posição — com 12% das vendas —, ele atrai aqueles usuários que buscam uma opção com recursos essenciais a um preço “mais em conta”.

Na categoria premium, o Apple Watch Ultra 2, feito para quem busca funções mais avançadas, conquistou 11% do mercado. O modelo Ultra original, apesar de não ser mais vendido diretamente pela Apple, assegurou 9% das vendas.

A análise da CIRP indica que, diferentemente do que acontece com os iPhones e iPads, cujos modelos mais caros costumam ser os mais vendidos, os consumidores de Apple Watches preferem os modelos “intermediários”.

Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de que muitos veem o Watch como um acessório do iPhone, o que faz com que os consumidores escolham modelos mais acessíveis, como os Series 8/9, em vez dos mais caros, como os Ultra/Ultra 2.

Na semana passada, a CIRP revelou que o iPad Pro liderou as vendas nos EUA no segundo trimestre de 2024. De acordo com o levantamento, a participação de mercado do tablet subiu de 38% para 43%, graças ao novo modelo com chip M4.

Enquanto isso, o iPad de décima geração manteve 35% das vendas; o iPad Air e o iPad mini caíram para 12% e 10%, respectivamente. A CIRP atribuiu o crescimento do iPad Pro ao recente lançamento e à preferência por modelos topos-de-linha.

via 9to5Mac