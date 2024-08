ChronoSync é um app completo de backup e sincronização para macOS

Embora o Time Machine e serviços de nuvem sejam boas ferramentas e provavelmente atendam à maioria dos usuários quando o assunto é backup e sincronização, alguns apps se propõem a fazer esses trabalhos de forma mais completa e eficiente, como é o caso do ChronoSync.

Publicidade

Com mais de duas décadas de existência, o app se apresenta como uma solução tudo-em-um para as necessidades de sincronização e backup dos usuários, com recursos como compatibilidade com o iCloud (e outros serviços de nuvem) e diferentes modalidades de operação.

Quando falamos em sincronização, o ChronoSync suporta a tarefa a nível de arquivos e pastas. Há sincronização incremental e bidirecional, então você tem a possibilidade de escolher a modalidade mais adequada para seu uso visando deixar os arquivos idênticos em locais diferentes.

Em termos de backup, além da possibilidade de criar cópias redundantes dos arquivos para evitar a perda de dados, há a possibilidade de fazer um backup bootável — um clone do disco de inicialização do computador — para permitir um retorno rápido ao trabalho caso o disco principal falhe.

Publicidade

Permitindo agendar qualquer sincronização ou backup para um intervalo de tempo desejado, o app conta com controles poderosos para navegação entre pastas que permitem pré-visualizar exatamente cada acontecimento — como é possível ver no vídeo de apresentação abaixo:

Atualmente na versão 11 e com suporte total ao macOS Sonoma, o ChronoSync pode ser testado gratuitamente por 15 dias antes de ser adquirido; ele custa US$50. Há também uma versão de entrada do app denominada ChronoSync Express na Mac App Store, a qual sai por R$150.