Como identificar uma música no YouTube Music [iPhone e iPad]

O YouTube Music certamente não é o serviço de streaming de músicas mais popular do mundo. Porém, isso não significa que ele seja menos capaz do que os seus concorrentes — como o Apple Music e o Spotify.

Publicidade

Prova disso é que o aplicativo do Google para iPhones e iPads permite que você identifique uma canção apenas tocando-a, cantando-a ou cantarolando-a. Confira como é simples fazer isso! 🎶

Abra o app do YouTube Music no seu dispositivo. Depois, na barra superior, escolha o botão de pesquisa (representado por uma lupa) e aquele representado por uma onda sonora, ao lado do microfone.

Comece a cantarolar até que ele identifique a música que quiser. Caso não encontre-a, você pode repetir o processo depois que a mensagem de erro for exibida.

O recurso é uma boa alternativa ao Shazam, da Apple.