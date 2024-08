Estreia do dia no Apple TV+: “Bad Monkey”, com Vince Vaughn

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV+ a série de comédia “Bad Monkey”, baseada no romance homônimo de Carl Hiaasen para o New York Times e estrelada por Vince Vaughn (que também é produtor executivo).

Criada por Bill Lawrence (“Ted Lasso”, “Falando a Real”), a produção conta a história de Andrew Yancy, um detetive rebaixado que descobre um crime e o vê como a sua grande chance de retornar ao seu antigo posto no Departamento de Polícia de Miami (Estados Unidos).

Reveja o trailer da série:

Um investigador que se tornou vigilante sanitário no sul da Flórida é arrastado para um mundo de ganância e corrupção após um turista encontrar um braço decepado durante uma pescaria. E sim, há um macaco.

Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega e Liza Katzer também são creditados como produtores executivos da série. Estrelas como L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, Charlotte Lawrence, John Ortiz e Zach Braff compõem o seu elenco.

Boa parte dessas pessoas, inclusive, participaram de uma première organizada pela Maçã no Hammer Museum, na cidade de Los Angeles (Califórnia, EUA). Veja algumas fotos do evento:

“Bad Monkey” terá dez episódios, com os dois primeiros sendo disponibilizados hoje e os demais semanalmente nas quartas-feiras subsequentes, até o dia 9/10.

