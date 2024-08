Google Meet tem melhorias na interface e novos recursos em chamadas

O Google anunciou hoje boas novidades para a experiência de videochamada no Meet, que inclui um novo visual e mudanças para acessar recursos avançados com mais facilidade, usar reações de emoji, um novo modo em movimento, entre outros.

Com relação à interface de chamadas do Meet, ficou ainda mais fácil iniciar e receber videochamadas ou agendá-las. Além disso, o novo layout inclui botões de controle de chamadas e acesso facilitado a recursos avançados, como as legendas ao vivo.

Além disso, é possível conferir suas conversas em tempo real diretamente da sua videochamada, o que permite compartilhar links e permanecer envolvido mesmo quando não puder falar em voz alta.

Em termos de recursos, há uma nova função que permite somar efeitos — como adicionar um filtro, fundo e acessórios — e enviar reações de emoji em mensagens, incluindo um joinha (👍), palmas (👏) ou risada (😂).

Outra função é o compartilhamento de tela — disponível tanto no iOS quanto no Android — para mostrar fotos, vídeos, apresentações e muito mais para todos na chamada.

Ademais, agora as ligações oferecem suporte ao modo em movimento (on-the-go), uma experiência apenas de áudio com botões de controle maiores e mais fáceis de pressionar, de modo a facilitar as chamadas no carro ou durante caminhadas, por exemplo.

Por fim, há um novo recurso de transferência de chamadas o qual permite que você mova facilmente sua videochamada para outro dispositivo (como do telefone para o tablet).

Segundo o Google, essas novidades serão implementadas gradualmente nos próximos meses. Sendo assim, mantenha seu aplicativo Meet atualizado para acessá-las assim que estiverem disponíveis.