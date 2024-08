Premier League usará iPhones no lugar do VAR para julgar impedimentos

Embora tenha chegado para minimizar as falhas humanas e facilitar a visualização de intercorrências durante uma partida de futebol, a tecnologia de árbitro assistente de vídeo (Video Assistant Referee, ou VAR) está longe de ser perfeita e ainda é alvo de críticas e controvérsias dada a limitação da tecnologia empregada.

Publicidade

Se depender de uma novidade que teremos na Premier League (a principal liga profissional de futebol do Reino Unido), no entanto, teremos algo bem mais preciso e confiável já no final da temporada 2024-25. Isso porque será usado um sistema conhecido internamente como Dragon, o qual depende principalmente de iPhones para funcionar, especialmente para analisar possíveis impedimentos.

De acordo com a WIRED, o novo sistema utiliza dezenas de unidades do smartphone da Apple para capturar vídeos com alta taxa de quadros de vários ângulos. O software, então, permitirá a comunicação entre os aparelhos para que eles processem em conjunto todos os dados visuais coletados.

Um sistema mais complexo é imprescindível primariamente em esportes como o futebol, em que há o acúmulo visual de jogadores sobre os outros — o qual causa um efeito denominado “oclusão”. Por isso, mesmo com cerca de uma dúzia de câmeras, o ângulo correto nem sempre é visível para arbitrar as jogadas.

Publicidade

Permitindo capturar cerca de 30 a 50 pontos de dados em um jogador, os sistemas atuais tentam minimizar os efeitos da oclusão com algoritmos que fazem espécies de suposições sobre os elementos não capturados — o que pode nem sempre corresponder à realidade em situações complexas como um impedimento.

Imagem: Genius Sports

O Dragon, por sua vez, se beneficiará da captura do fluxo constante de vídeo de vários ângulos para conseguir entregar entre 7 e 10 mil pontos de dados em cada jogador a todo momento, sendo capaz de rastrear até mesmo o contorno do corpo dos atletas — algo impensável para os sistemas de câmeras usados atualmente.

O novo sistema usará pelo menos 28 câmeras (número que poderá ser ampliado futuramente) de iPhones 14 e mais recentes em todos os estádios da Premier League. Com montagens para até 4 aparelhos, eles estarão dispostos em caixas à prova d’água e conectados a uma fonte de energia e com ventiladores para resfriamento.

Imagem: Genius Sports

Um dos seus maiores benefícios é a possibilidade de capturar vídeos em uma alta taxa de quadros por segundo (até 200) — o que reduzirá as lacunas entre os quadros em 75%. O software será capaz de aumentar ou diminuir a taxa de quadros de certas câmeras temporariamente, quando julgar apropriado.

Publicidade

No entanto, mesmo com toda essa maior precisão, humanos ainda serão responsáveis por tomar a decisão final em determinados lances com a ajuda da nova ferramenta. Operada pela empresa Genius Sports, ela já teve sua precisão testada e validada com grupos e organizações ligadas ao esporte, como a FIFA.

Comprar iPhones 15 Pro e 15 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$8.369,10

Preço parcelado: a partir de R$9.299,00 em até 12x

Cores: titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$6.569,10

Preço parcelado: a partir de R$7.299,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 14 e 14 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$6.839,10

Preço parcelado: a partir de R$7.599,00 em até 12x

Cores: azul, roxo, amarelo, meia-noite, estelar ou (PRODUCT)RED

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider