Promoções na App Store: Tabela Periódica Química 2024, Refracto, Do – Simple Task Manager e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

O app Tabela Periódica Química 2024, desenvolvido pela MacProton, é uma excelente ferramenta para você que está estudando Química ou que simplesmente deseja aumentar seus conhecimentos!

Os elementos são apresentados em 3D e você ainda conta com um modo em realidade aumentada para uma melhor visualização. Nome, símbolo, número atômico e muitas outras informações também estão disponíveis. Exporte as imagens ou as imprima sem complicações!

Visualize em seu iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou até mesmo no Apple Vision Pro. Aproveite a oferta! 🧪

Ah, e se quiser se divertir com um quiz, aproveite esta oferta também:

Abaixo mais aplicativos para iOS/iPadOS/tvOS que, juntos, somam mais de R$80 em descontos:

Utilitário para produção artesanal de bebida.

Lista de tarefas.

Grave com as duas câmeras ao mesmo tempo.

Jogo de palavras cruzadas.

Relógio para a Apple TV.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️