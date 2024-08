Telegram completa 11 anos com novidades em documentos, canais e mais

Comemorando o seu 11º aniversário, o Telegram lançou hoje uma nova atualização (versão 11.0) e, como de costume, ela está repleta de novos recursos. Desta vez, temos novidades relacionadas à leitura de arquivos, aos canais e, principalmente, às recompensas com estrelas para criadores.

Publicidade

Começando com os canais, agora é possível criar “Supercanais”, os quais permitem aos administradores publicar novas mensagens utilizando seus próprios perfis ou os de outros canais que tenham. Para fazer isso, basta ir nas configurações do canal e ativar as opções “Assinar Mensagens” e “Mostrar Perfis dos Autores”.

Exclusivamente no iOS, agora é possível visualizar arquivos em formatos como PDF, XLS ou DOCX no navegador integrado do app. Isso significa que você pode abrir mais de um arquivo de uma única vez e alternar entre eles — não estando mais limitado a abrir um único arquivo, como antes.

Pulando para as estrelas (a moeda de pagamento em criptomoedas do Telegram), agora é possível usá-las para reagir a mensagens em canais, cujos proprietários recebem 100% das estrelas e podem convertê-las facilmente em Toncoin ou em anúncios para impulsionar suas páginas.

Devendo ser ativadas pelos criadores nas configurações do canal, as Reações Pagas geram um ranking que exibe os principais assinantes que mais enviaram estrelas — embora os usuários possam desativar sua exibição no Top caso desejem manter um anonimato na hora de fazer suas doações.

Os criadores também podem agora criar links de convite especiais que são aprovados mediante o pagamento de alguma quantia mensal em estrelas por parte dos usuários. As postagens pagas em canais, por sua vez, agora estão disponíveis também para bots administradores de canais.

Por fim, ainda falando no assunto, os criadores de conteúdo que desejarem usar as estrelas que receberem para promover seus canais com anúncios receberão um desconto adicional de 30% em relação ao preço padrão — um bom benefício quando o objetivo é alcançar ainda mais pessoas.

A atualização já está disponível para todos os usuários do iOS e do macOS, estando prevista para chegar aos demais sistemas em breve.