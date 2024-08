Tencent negocia adoção do sistema de pagamentos da App Store após pressão da Apple

No início do mês, comentamos aqui que a Apple estava pressionando a Tencent e a ByteDance — duas gigantes da tecnologia chinesas — a remover certas brechas em seus apps distribuídos pela App Store, as quais permitem que desenvolvedores redirecionem usuários para meios de pagamentos alternativos.

Pois bem, hoje, de acordo com informações da Bloomberg, a Tencent disse que está negociando com a Maçã para aceitar os seus termos e pôr um fim nesse mal-estar entre as duas companhias.

Em resposta ao veículo, o diretor de estratégias da Tencent, James Mitchell, confirmou que atualmente a empresa não monetiza em cima de minijogos distribuídos pelo WeChat — “superapp” que é um dos principais alvos da Apple nesse caso — através do sistema de pagamentos da App Store. Entretanto, a gigante chinesa está estudando formas de começar a fazer isso — usando, é claro o sistema pagamentos da loja de apps da Maçã, o qual cobra uma taxa de até 30% sobre cada compra.

A Tencent, vale lembrar, inicialmente não concordou com o pedido da Apple e chegou a dizer que essa mudança “neutralizaria o produto [os jogos do WeChat] e comprometeria os serviços que os jogadores estão recebendo”. O app, inclusive, chegou a receber uma atualização em julho que impediu a adição de links para meios de pagamentos externos por desenvolvedores, os quais continuaram compartilhando-os por meio do bate-papo entre criadores de minijogos e jogadores da plataforma.

Ainda segundo Mitchell, a adoção do sistema de pagamentos da App Store só vai acontecer, porém, se a Tencent e a Apple chegarem a um acordo que seja “economicamente sustentável” e “justo”. Mas, caso a discussão não avance, “o status quo atual continuará”, completou.

Muito além do que apenas um app de mensagens qualquer, o WeChat possui miniprogramas que os usuários podem acessar para fazer coisas como pedir comida, comprar passagens de avião, enviar dinheiro para outras pessoas e, como dito, baixar jogos. A Tencent, vale notar, viu sua receita bruta com minijogos aumentar em 30% no segundo trimestre deste ano, ainda segundo a Bloomberg.

Aguardemos…