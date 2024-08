Usuários poderão gerar imagens no X com chegada do Grok-2 [mini], novos modelos de IA da xAI

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, apresentou ontem dois novos modelos do chatbot Grok. Chamados de Grok-2 e Grok-2 mini, ambos se encontram atualmente em fase beta no X (ex-Twitter).

De acordo com a companhia, as novas versões trazem melhorias no chat, na criação de códigos e no raciocínio. Além disso, agora elas são capazes de gerar imagens usando um modelo de IA chamado Flux 1, desenvolvido pela Black Forest Labs.

Quando lançado, o recurso permitirá que os usuários criem e publiquem imagens diretamente no X — o que, com a ausência de controles mais rígidos, poderá contribuir para o uso inadequado da ferramenta.

O The Verge destacou o risco de disseminação de informações falsas com a proximidade das eleições nos Estados Unidos, apontando que imagens controversas de figuras políticas, como Donald Trump e Barack Obama, aumentam esse perigo, especialmente devido à falta de identificação das imagens como criadas por IA.

O Grok-2 e o Grok-2 mini estão disponíveis apenas para assinantes Premium e Premium+, mas a xAI disse que planeja disponibilizar os modelos para desenvolvedores, por meio de uma API empresarial, ainda este mês.

Ainda segundo a empresa, o Grok-2 é uma grande evolução em relação ao Grok-1.5, trazendo interações mais intuitivas e versáteis. Já o Grok-2 mini é uma versão mais compacta, que equilibra velocidade e qualidade nas respostas.

Taxa de Vitória do Grok-2 Contra Modelos Concorrentes na Chatbot Arena

Além da geração de imagens, a xAI planeja integrar o Grok-2 em vários recursos baseados em IA no X, como funções de busca aprimoradas, análise de postagens e, possivelmente, respostas automáticas.

Apesar das melhorias, a companhia não explicou como vai lidar com os riscos dessas novas capacidades. Desde que Musk comprou o X em 2022, a plataforma tem evitado responder à imprensa, deixando questões sobre o futuro do Grok totalmente sem resposta.

