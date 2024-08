App do novo serviço de streaming +SBT é disponibilizado para iOS

Já está disponível na App Store o app +SBT, nova plataforma de streaming da emissora de Silvio Santos. Completamente gratuito, o anúncio do serviço ocorrerá oficialmente no próximo domingo (18/8) em celebração ao aniversário de 43 anos do canal.

No +SBT, é possível assistir tanto à programação ao vivo da emissora quanto a programas já gravados e produções originais — como a nova adaptação de “O Picapau Amarelo”, clássica obra de Monteiro Lobato.

Produções licenciadas pelo SBT para o streaming também fazem parte do catálogo, como as séries “Doctor Who” e “The Chosen”, o filme “A Hora do Acerto” (da série Jackie Chan) e a novela mexicana “Rebelde”, popularizada no Brasil graças ao canal.

Caso você não seja muito fã de conteúdo por demanda e prefira algo mais linear, há também os canais fast, os quais oferecem diferentes transmissões em um formato tradicional de TV (com direito a grade de programação e tudo mais).

Entre os canais disponíveis, estão o +Silvio Santos (com uma programação repleta de atrações apresentadas pelo dono da emissora), o +Saudade (com programas clássicos do SBT), o +Séries, o +Cinema, o +Humor e o +Criança.

Embora ainda não conte com um app para o tvOS, o app possui suporte ao AirPlay — o que significa que é possível transmitir seu conteúdo reproduzido para uma Apple TV. O software já possui, contudo, suporte ao modo Picture-in-Picture (PiP).

O +SBT não possui limite de telas e não requer nem mesmo uma conta para o acesso à maior parte do conteúdo — embora seja necessário criar uma (há suporte ao login com a Apple) para acessar produtos com determinada classificação indicativa.

Mesmo que o app já esteja completamente funcional (inclusive na web e no Android), o SBT está preparando uma ação especial para o lançamento oficial no próximo domingo, dando ao app um destaque especial em sua programação na TV aberta.

Denominada “Invasão +SBT”, a ação envolverá atrações como o “Domingo Legal”, o “Roda a Roda” e o “Programa Silvio Santos”, no qual será firmado de vez o lançamento da plataforma.

