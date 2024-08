Apple Card volta a liderar pesquisa de satisfação da J.D. Power

O Apple Card liderou, pelo quarto ano consecutivo, a pesquisa de satisfação U.S. Credit Card Satisfaction Study, conduzida pela americana J.D. Power.

Emitido pelo Goldman Sachs, o cartão da Maçã ostenta o primeiro lugar desde que foi incluído na pesquisa, há alguns anos. Lançado em 2019, o Apple Card nunca chegou a ser levado para outros países além dos Estados Unidos.

Essa conquista foi anunciada por meio de um comunicado à imprensa bastante curto divulgado nesta quinta-feira. Como lembrado pela Apple, a J.D. Power “mede a satisfação geral do cliente com base no desempenho em várias categorias, incluindo gerenciamento de contas, atendimento ao cliente e experiência com novas contas”.

Isso não quer dizer, porém, que tudo tem sido um mar de rosas para o Apple Card. No último ano, muito se falou sobre a insatisfação do Goldman Sachs com o produto, o qual teria lhe dado um prejuízo de US$1 bilhão, pelo menos até 2023.

Nesse meio tempo, especulou-se, inclusive, que uma fintech brasileira poderia substituir o banco americano e passar a emitir o cartão.