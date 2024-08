Apple foi a empresa que mais cresceu na Índia nos últimos 50 anos

Como temos acompanhado nos últimos anos, a Apple está investindo pesado na Índia — o que fez com que suas operações no país aumentassem 20 vezes. Isso, segundo dados de autoridades indianas divulgados pelo The Economic Times, significa que o crescimento da empresa em produção e exportações é o mais rápido dos últimos 50 anos.

Publicidade

De acordo com as estimativas, a receita das operações da Apple na Índia aumentou de US$13,7 bilhões no ano fiscal de 2023 para US$23,5 bilhões em 2024. A contribuição da Índia para a Apple também aumentou de 7% da produção total da empresa no ano fiscal de 2023 para 14% neste.

Apesar disso, a participação de mercado da Apple na Índia continua sendo inferior a 6% — mas está aumentando, no entanto, com as vendas domésticas do iPhone atingindo US$8 bilhões no ano fiscal de 2024.

Em termos de fomento à indústria, embora os números de exportação não sejam contabilizados na receita da Índia, o aumento na fabricação de dispositivos da Apple no país criou mais de 150 mil empregos diretos desde 2021. Só a Foxconn, que opera a maior fábrica da empresa no país, emprega 41 mil pessoas.

Publicidade

Vale notar que, além de iPhones, a Índia poderá ser o próximo polo de produção de iPads e até acessórios, o que aumentará ainda mais a participação da Apple na manufatura e no mercado do país.

via AppleInsider