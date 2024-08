Como escolher quando os downloads de anexos não editados serão apagados [Mac]

O aplicativo Mail do macOS conta com alguns truques bem bacanas, que deixam a sua experiência com o envio e o recebimento de emails ainda melhor.

A que mostraremos hoje envolve, mais precisamente, aqueles anexos que ficam salvos de forma temporária em “Transferências do Mail” (localizada na “Biblioteca” da sua pasta pessoal).

Por padrão, aqueles que não tenham sido editados ou salvos serão definitivamente apagados quando você deletar uma mensagem que os contenha. Mas, se quiser, é possível nunca apagá-los ou sempre que encerrar o app Mail.

Veja como mudar isso! 📧

Com o Mail aberto no seu computador, vá até Mail » Ajustes… na barra de menus ou, se quiser, use o atalho de teclado ⌘ command , .

Com aba “Geral” selecionada, use o menu suspenso ao lado de “Remover downloads não editados” e escolha entre:

Nunca

Ao encerrar o Mail

Depois da mensagem ser apagada

A mudança entra em vigor assim que você faz a seleção, então não é necessário fazer mais nada. 😊